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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:49 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月17日

路透香港4月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:09时,1港元=0.80187人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价
为-4%,低于上交易日收盘的-3.22%.
    
    公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         3.48            4.81         0.90
 建设银行                                         3.99            5.45         0.91
 中国银行                                         2.63            3.49         0.94
 农业银行                                         2.44            3.33         0.91
 招商银行                                        10.09           14.02         0.90
 中信银行                                         4.79            4.67         1.28
 交通银行                                         3.78            5.00         0.94
 民生银行                                         7.80            8.06         1.21
 中国人寿                                        14.17           21.15         0.84
 中国平安                                        39.60           60.05         0.82
 中国太保                                        16.49           25.60         0.80
 中信证券                                        11.77           16.72         0.88
 新华人寿                                        20.67           23.15         1.11
 海通证券                                         9.89           11.36         1.09
 华能国际                                         5.32            7.90         0.84
 大唐发电                                         3.71            3.15         1.47
 华电国际                                         3.21            4.08         0.98
 中煤能源                                         4.19            4.32         1.21
 中国神华                                        14.38           22.10         0.81
 中国石油                                         7.65            8.78         1.09
 兖州煤业                                         6.40            6.22         1.28
 中国石化                                         5.24            7.00         0.93
 上海石化                                         3.39            1.96         2.16
 中海油服                                        17.85           18.42         1.21
 仪征化纤                                         2.70            1.73         1.95
 中国铝业                                         3.33            2.97         1.40
 江西铜业                                        12.81           13.56         1.18
 洛阳钼业                                         5.60            3.61         1.93
 紫金矿业                                         2.26            1.89         1.49
 马钢股份                                         1.64            1.81         1.13
 鞍钢股份                                         3.09            4.94         0.78
 重庆钢铁                                         2.29            1.23         2.32
 海螺水泥                                        17.54           30.85         0.71
 洛阳玻璃                                         5.11            1.99         3.20
 北人股份                                         5.35            2.58         2.59
 中联重科                                         4.93            5.76         1.07
 金隅股份                                         6.40            6.38         1.25
 中国国航                                         3.51            4.57         0.96
 东方航空                                         2.50            2.50         1.25
 南方航空                                         2.52            2.43         1.29
 中国远洋                                         3.34            3.27         1.27
 中海集运                                         2.22            1.88         1.47
 中集集团                                        14.33           16.82         1.06
 中海发展                                         4.22            4.55         1.16
 宁沪高速                                         5.95            8.89         0.83
 深高速                                           3.62            3.52         1.28
 成渝高速                                         2.87            2.31         1.55
 皖通高速                                         4.16            4.14         1.25
 广深铁路                                         2.73            3.41         1.00
 中国南车                                         4.52            6.12         0.92
 中国交建                                         3.85            5.34         0.90
 中国铁建                                         4.58            7.01         0.81
 中国中铁                                         2.60            3.73         0.87
 长城汽车                                        36.40           39.90         1.14
 比亚迪                                          48.66           47.55         1.28
 广汽集团                                         7.69            8.68         1.10
 青岛啤酒                                        40.45           58.10         0.87
 广州药业                                        24.96           23.35         1.33
 新华制药                                         5.96            3.14         2.37
 海信科龙                                         9.57           10.06         1.19
 南京熊猫                                         9.38            4.60         2.54
 晨鸣纸业                                         4.47            3.76         1.48
 上海医药                                        13.21           15.84         1.04
 中兴通讯                                        13.48           16.18         1.04
 东方电气                                        12.84           12.50         1.28
 潍柴动力                                        17.81           28.50         0.78
 东北电气                                         2.41            0.94         3.20
 广船国际                                        17.14           13.74         1.56
 经纬纺机                                         9.54            7.00         1.70
 昆明机床                                         4.60            2.24         2.56
 一拖股份                                         8.42            4.96         2.12
 北辰实业                                         2.68            1.91         1.75
 创业环保                                         8.14            4.36         2.33
 中国中冶                                         1.71            1.50         1.42
 金风科技                                         9.07            8.09         1.40
 丽珠                                            46.20           46.90         1.23
                            
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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