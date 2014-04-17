《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月17日

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透香港4月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:09时,1港元=0.80187人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价 为-4%,低于上交易日收盘的-3.22%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.48 4.81 0.90 建设银行 3.99 5.45 0.91 中国银行 2.63 3.49 0.94 农业银行 2.44 3.33 0.91 招商银行 10.09 14.02 0.90 中信银行 4.79 4.67 1.28 交通银行 3.78 5.00 0.94 民生银行 7.80 8.06 1.21 中国人寿 14.17 21.15 0.84 中国平安 39.60 60.05 0.82 中国太保 16.49 25.60 0.80 中信证券 11.77 16.72 0.88 新华人寿 20.67 23.15 1.11 海通证券 9.89 11.36 1.09 华能国际 5.32 7.90 0.84 大唐发电 3.71 3.15 1.47 华电国际 3.21 4.08 0.98 中煤能源 4.19 4.32 1.21 中国神华 14.38 22.10 0.81 中国石油 7.65 8.78 1.09 兖州煤业 6.40 6.22 1.28 中国石化 5.24 7.00 0.93 上海石化 3.39 1.96 2.16 中海油服 17.85 18.42 1.21 仪征化纤 2.70 1.73 1.95 中国铝业 3.33 2.97 1.40 江西铜业 12.81 13.56 1.18 洛阳钼业 5.60 3.61 1.93 紫金矿业 2.26 1.89 1.49 马钢股份 1.64 1.81 1.13 鞍钢股份 3.09 4.94 0.78 重庆钢铁 2.29 1.23 2.32 海螺水泥 17.54 30.85 0.71 洛阳玻璃 5.11 1.99 3.20 北人股份 5.35 2.58 2.59 中联重科 4.93 5.76 1.07 金隅股份 6.40 6.38 1.25 中国国航 3.51 4.57 0.96 东方航空 2.50 2.50 1.25 南方航空 2.52 2.43 1.29 中国远洋 3.34 3.27 1.27 中海集运 2.22 1.88 1.47 中集集团 14.33 16.82 1.06 中海发展 4.22 4.55 1.16 宁沪高速 5.95 8.89 0.83 深高速 3.62 3.52 1.28 成渝高速 2.87 2.31 1.55 皖通高速 4.16 4.14 1.25 广深铁路 2.73 3.41 1.00 中国南车 4.52 6.12 0.92 中国交建 3.85 5.34 0.90 中国铁建 4.58 7.01 0.81 中国中铁 2.60 3.73 0.87 长城汽车 36.40 39.90 1.14 比亚迪 48.66 47.55 1.28 广汽集团 7.69 8.68 1.10 青岛啤酒 40.45 58.10 0.87 广州药业 24.96 23.35 1.33 新华制药 5.96 3.14 2.37 海信科龙 9.57 10.06 1.19 南京熊猫 9.38 4.60 2.54 晨鸣纸业 4.47 3.76 1.48 上海医药 13.21 15.84 1.04 中兴通讯 13.48 16.18 1.04 东方电气 12.84 12.50 1.28 潍柴动力 17.81 28.50 0.78 东北电气 2.41 0.94 3.20 广船国际 17.14 13.74 1.56 经纬纺机 9.54 7.00 1.70 昆明机床 4.60 2.24 2.56 一拖股份 8.42 4.96 2.12 北辰实业 2.68 1.91 1.75 创业环保 8.14 4.36 2.33 中国中冶 1.71 1.50 1.42 金风科技 9.07 8.09 1.40 丽珠 46.20 46.90 1.23 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托