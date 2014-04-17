日本经济：政府小幅下调对消费、产出的预估，但称无需新增刺激措施

内阁府官员表示，4月前两周的汽车和家用器具的销售较上年同期下滑约20%，日常必需品销售也下降。但他表示销售减少在预期之内，似乎不会继续下滑。

政府调降民间消费、进口、工业生产及房屋市场投资的评估，这些领域在消费税上调后全都因需求回落而受影响。

月报称，占经济总量约60%的民间消费正在走弱，而属经济周期领先指标的工业生产近持平。

物价方面，政府称消费者物价正温和上升，但趸售(批发)物价转为持平，因日圆趋弱的态势暂停，缓和了进口成本的上行压力。