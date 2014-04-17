日本经济：政府小幅下调对消费、产出的预估，但称无需新增刺激措施

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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内阁府官员表示，4月前两周的汽车和家用器具的销售较上年同期下滑约20%，日常必需品销售也下降。但他表示销售减少在预期之内，似乎不会继续下滑。
政府调降民间消费、进口、工业生产及房屋市场投资的评估，这些领域在消费税上调后全都因需求回落而受影响。
月报称，占经济总量约60%的民间消费正在走弱，而属经济周期领先指标的工业生产近持平。
物价方面，政府称消费者物价正温和上升，但趸售(批发)物价转为持平，因日圆趋弱的态势暂停，缓和了进口成本的上行压力。
日本央行总裁黑田东彦本周强调道，受上调消费税影响，4-6月的经济表现将趋弱，不过随后的经济增长将回归至潜能上方；他并重申其观点，日本正朝着约一年后实现央行2%的通胀率目标发展。 (完) (编译 朱晓军/石冠兰/张若琪 审校 王洋/蔡美珍/高琦)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。