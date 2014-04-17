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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:58 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差反弹，印度大厂Essar Oil产量减少

路透新加坡4月17日 - 周四亚洲汽油裂解价差从一周低位反弹，至每桶10.50美元，比一个月前高出13.27%，因印度产量受阻影响供给面。

Essar Oil 发言人称，因连续催化重整装置的技术性问题，已经减少汽油产量，其还表示需要大概两周来解决问题。

这位发言人称，“因此，我们汽油产量会受到影响。”

交易商称，此前Essar Oil出售了两批4月汽油船货，至少有11万吨。一批售给BP ，4月18-19日装运，另一批4月26-28日装运，售给维多。

他们称售给BP的船货将会延迟数周，不清楚售给维多的船货是否会受到影响。

新加坡现货市场达成10笔汽油交易，总量为50万桶，是上日成交量的五倍。

亚洲石脑油裂解价差大体持平在每吨135.88美元，比一个月前高出近8%，因当前供应趋紧支持卖方景气。(完)
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