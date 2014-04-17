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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 16:53 BJT

台湾汇市：台币收盘随韩元小贬料难脱区间，观察台股及外资动向

* 进口频买美元，但外资卖美元并不算显着
    * 观察外资动向，料难脱区间盘整
    * 明日实质交投料在30.000-30.200

    路透台北4月17日 - 台币兑美元  周四收盘随韩元小贬，在进口商较频
繁且绵密的买盘下，外资今日的美元卖压并不显着，令台币收盘小贬；交易员认为，盘势难
脱区间盘。
    
    他们表示，台股似有高档休息的态势，而外资连续多日的买超也有暂停观望的情况，每
日买超的金额越趋减少之下，他们认为，若是外资转向卖出，则股市反转向下，台币汇价可
能会有较明显跌幅。
    
    〞不过最近出口商都没有出来，月底如果快到了可能会卖一下，〞一位大型商银交易员
表示。
    
    他也说，本波外资大举汇入，推升台币兑美元先前一度升破30元整数关卡，虽然目前台
币回到30-30.2的区间盘整，但相较不久之前的30.3-30.5的价位，出口商恐怕对眼前的价格
并不满意，不会轻易出脱手中的美元。但他们也说，若快到月底台币的价格区间未有明显的
突破，则也不排除出口商会因台币的需求，先卖(美元)再说。    
    
    台币近期交易大区间仍看30.00-30.20。今日台币实质交易区间主要在30.050-30.170，
上日则在30.110-30.180。       
    
    台湾股市 周四收高0.23%。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股
买超9.02亿台币，3月21日以来至今已是连续第19个交易日买超，共计买超1,097.76亿台币 
 
       
    韩元周四收平，对于韩国当局可能会干预汇市的担忧令其承压。韩元/美元 
跌0.1%，报1,038.8韩元，周三收于1,037.7。 
    
    大多数新兴亚洲货币周四小升，因在美联储主席叶伦发布温和的货币政策言论后，美元
全线下滑。与此同时一些市场即将迎来节日，市场交投清淡。 
         
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略
略缩小异不大；一个月远汇报价 尾盘在30.120/30.150左右，上日纽约盘收在
30.115。
            
    本周余日重大数据及经济事件：  
    4/17(四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国费
城联储4月制造业指数；
    4/18(五)：中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。  
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
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