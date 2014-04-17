台湾汇市：台币收盘随韩元小贬料难脱区间，观察台股及外资动向

* 进口频买美元，但外资卖美元并不算显着 * 观察外资动向，料难脱区间盘整 * 明日实质交投料在30.000-30.200 路透台北4月17日 - 台币兑美元 周四收盘随韩元小贬，在进口商较频 繁且绵密的买盘下，外资今日的美元卖压并不显着，令台币收盘小贬；交易员认为，盘势难 脱区间盘。 他们表示，台股似有高档休息的态势，而外资连续多日的买超也有暂停观望的情况，每 日买超的金额越趋减少之下，他们认为，若是外资转向卖出，则股市反转向下，台币汇价可 能会有较明显跌幅。 〞不过最近出口商都没有出来，月底如果快到了可能会卖一下，〞一位大型商银交易员 表示。 他也说，本波外资大举汇入，推升台币兑美元先前一度升破30元整数关卡，虽然目前台 币回到30-30.2的区间盘整，但相较不久之前的30.3-30.5的价位，出口商恐怕对眼前的价格 并不满意，不会轻易出脱手中的美元。但他们也说，若快到月底台币的价格区间未有明显的 突破，则也不排除出口商会因台币的需求，先卖(美元)再说。 台币近期交易大区间仍看30.00-30.20。今日台币实质交易区间主要在30.050-30.170， 上日则在30.110-30.180。 台湾股市 周四收高0.23%。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股 买超9.02亿台币，3月21日以来至今已是连续第19个交易日买超，共计买超1,097.76亿台币 韩元周四收平，对于韩国当局可能会干预汇市的担忧令其承压。韩元/美元 跌0.1%，报1,038.8韩元，周三收于1,037.7。 大多数新兴亚洲货币周四小升，因在美联储主席叶伦发布温和的货币政策言论后，美元 全线下滑。与此同时一些市场即将迎来节日，市场交投清淡。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略 略缩小异不大；一个月远汇报价 尾盘在30.120/30.150左右，上日纽约盘收在 30.115。 本周余日重大数据及经济事件： 4/17(四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国费 城联储4月制造业指数； 4/18(五)：中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.221 30.201 30.050-30.221 30.200 7.50 6.76 元太外汇经纪公司 30.213 30.195 30.055-30.213 30.195 3.385 3.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.170/-0.150 (完)