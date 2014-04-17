台湾汇市：台币收盘随韩元小贬料难脱区间，观察台股及外资动向

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 进口频买美元，但外资卖美元并不算显着 * 观察外资动向，料难脱区间盘整 * 明日实质交投料在30.000-30.200 路透台北4月17日 - 台币兑美元 周四收盘随韩元小贬，在进口商较频 繁且绵密的买盘下，外资今日的美元卖压并不显着，令台币收盘小贬；交易员认为，盘势难 脱区间盘。 他们表示，台股似有高档休息的态势，而外资连续多日的买超也有暂停观望的情况，每 日买超的金额越趋减少之下，他们认为，若是外资转向卖出，则股市反转向下，台币汇价可 能会有较明显跌幅。 〞不过最近出口商都没有出来，月底如果快到了可能会卖一下，〞一位大型商银交易员 表示。 他也说，本波外资大举汇入，推升台币兑美元先前一度升破30元整数关卡，虽然目前台 币回到30-30.2的区间盘整，但相较不久之前的30.3-30.5的价位，出口商恐怕对眼前的价格 并不满意，不会轻易出脱手中的美元。但他们也说，若快到月底台币的价格区间未有明显的 突破，则也不排除出口商会因台币的需求，先卖(美元)再说。 台币近期交易大区间仍看30.00-30.20。今日台币实质交易区间主要在30.050-30.170， 上日则在30.110-30.180。 台湾股市 周四收高0.23%。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股 买超9.02亿台币，3月21日以来至今已是连续第19个交易日买超，共计买超1,097.76亿台币 韩元周四收平，对于韩国当局可能会干预汇市的担忧令其承压。韩元/美元 跌0.1%，报1,038.8韩元，周三收于1,037.7。 大多数新兴亚洲货币周四小升，因在美联储主席叶伦发布温和的货币政策言论后，美元 全线下滑。与此同时一些市场即将迎来节日，市场交投清淡。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略 略缩小异不大；一个月远汇报价 尾盘在30.120/30.150左右，上日纽约盘收在 30.115。 本周余日重大数据及经济事件： 4/17(四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国费 城联储4月制造业指数； 4/18(五)：中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.221 30.201 30.050-30.221 30.200 7.50 6.76 元太外汇经纪公司 30.213 30.195 30.055-30.213 30.195 3.385 3.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.170/-0.150 (完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托