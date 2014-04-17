重发-台湾债市：五年主流券殖利率收创近四个月低位，多方进场催化轧空行情

(重发以修饰导言) * 多方买盘进场催生轧空行情 * 指标五年债及10年债殖利率同创新低 * 多空决战下周二20年债标售结果 路透台北4月17日 - 台湾指标五年债103/4 周四殖利率收近日低，创近四个月收盘低位。交 易员认为，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上日谈话重申维持低利环境，激励台债买盘转趋积 极，指标五年债及10年债殖利率联袂跌破既有区间，引发部分空单回补，因而上演轧空行情。 交易员指出，由于银行、寿险等资金水位偏高，近期长短券的补券需求皆高，台债交投延续上日偏多态势 ，部分买盘担心殖利率跌幅加快而进场增持部位，形成轧空力道及殖利率补跌的情况，令指标五年债及10年债 殖利率齐收在日低，短线台债料区间偏多整理，多空决战下周二20年券标售结果。 五年公债 殖利率收于近日低1.0527%，创近四个月收盘低位，前低在2013年12月20日报1.0490 %。10年公债 殖利率亦收日低报1.5500%，创逾八个月收盘低位，前低为2013年8月9日的1.5378% 〞现在是低档而不是低点，短线仍有可能探低。〞一位大型民营银行台债交易员说。 上述银行交易员表示，欧美金融市场周五休市一天，台债趁着没有美债干扰的氛围下，多方买盘涌进，带 动指标券殖利率突破既有区间下缘，不仅轧空单也轧空手，目前指标券殖利率稍有反弹的接手力道颇强，下周 二若20年券 标低于1.95%，不排除五年券103/4及10年券103/6殖利率仍有测试低点的机会。 不过，一位资深票券交易员则称，今天台债乖离过大，殖利率恐难续创新低，且指标五年券及10年券不减 反增，显示仍有新空单进场，料短线台债殖利率暂在低档盘整，等待下周美债释出进一步指引，毕竟这波台债 殖利率先行下档整理，也要观察美债是否跟上。 交易员预估，明日五年期公债103/4的交投区间暂估在1.04-1.07%；10年期公债103/6主交投暂估1.54-1.5 7%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -2.50 1.0527 1.0526-1.0760 193.0 10 103/6 -1.75 1.5500 1.5500-1.5655 49.5 另有证券台债交易员表示，目前10年券103/6筹码较为集中，近日略有实质买盘补货及少数空单回补，使 该券暂撇开下周二增额券将展开发行前交易的拖累，近日殖利率向下测试，五年券殖利率也同步跟跌。 叶伦在纽约讲话，重申只要通胀保持在目标之下，且失业率高企，美联储就决心维持低利率，即便在结束 购债之后。美联储发布的褐皮书显示近几周多数联储地区经济活动增加。 美国公债价格周三下跌，因美股继续攀升令较低风险的公债需求下降，且美国联邦储备理事会(美联储/FE D)主席叶伦对美国经济表达乐观的看法。指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报2.64%，低于周 三稍早的2.67%。 本周重要经济事件与数据包括： 4/17(周四)：美国一周初请失业金人数、美国费城联储4月制造业指数； 4/18(周五)：中国 70个大中城市住宅销售价格3月报告。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5500 5 103/4 1.0527 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)