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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 17:00 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在窄幅波动中寻觅方向

* 人民币即期小幅收升
    * 中间价小幅升值
    * 6.20关键关口突破前市场料窄幅波动
    * 继续洞察央行监管意图

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期汇率 周四小幅收升，因中间价脱离昨
日触及的逾七个月新低，引领即期上扬。
    
    交易员称，今日基本上是最近一段时间市场波动最小的一天，午盘出现油盘购汇，令市
场结购汇力道更显均衡，窄幅波动格局未变。
    
    而此前的一季度数据基本符合预期，未对市场产生方向性的指引，监管层亦料乐见当前
人民币汇率弱势波动的格局，短期没有明确的方向，市场将在窄幅波动中继续探查监管层意
图。
    
    “市场没有明确方向，只有等市场自然突破6.20后再去看监管意图，...（美元）向上
的可能性也有。”上海一股份制行交易员指出。
  
    交易员并指出，汇价在升破6.20之前，市场估计就维持目前的窄幅震荡。
    
    中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速
、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持
在合理区间。 
    
    全球汇市方面，美元指数周四回落，隔夜美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦重申维
持宽松货币立场，其言论推高欧元和日圆。 
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBO
 C>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                         
 在岸市场人民币兑美元       今日                 上日    升贬
 即期成交价格               6.2190               6.2214  0.04%
 中间价                     6.1575               6.1589  0.02%
 成交额                     134亿美元                    
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅   -1.17% (上限±2%)    日高    日低
 日内波动幅度(pips)         126                  6.2172  6.2298
 2014年来即期升贬值幅度     -2.65%                       
 1年期美元/人民币掉期升水   475                          
                                                         
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16  今日                 上日    
 :52                                                     
 1年期NDF                   6.2530/65            6.252   
 CNH即期                    6.2215/40            6.2245  
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李文科; 审校 黄凯/曾祥进)
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