更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在窄幅波动中寻觅方向

* 人民币即期小幅收升 * 中间价小幅升值 * 6.20关键关口突破前市场料窄幅波动 * 继续洞察央行监管意图 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期汇率 周四小幅收升，因中间价脱离昨 日触及的逾七个月新低，引领即期上扬。 交易员称，今日基本上是最近一段时间市场波动最小的一天，午盘出现油盘购汇，令市 场结购汇力道更显均衡，窄幅波动格局未变。 而此前的一季度数据基本符合预期，未对市场产生方向性的指引，监管层亦料乐见当前 人民币汇率弱势波动的格局，短期没有明确的方向，市场将在窄幅波动中继续探查监管层意 图。 “市场没有明确方向，只有等市场自然突破6.20后再去看监管意图，...（美元）向上 的可能性也有。”上海一股份制行交易员指出。 交易员并指出，汇价在升破6.20之前，市场估计就维持目前的窄幅震荡。 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速 、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持 在合理区间。 全球汇市方面，美元指数周四回落，隔夜美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦重申维 持宽松货币立场，其言论推高欧元和日圆。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBO C>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2190 6.2214 0.04% 中间价 6.1575 6.1589 0.02% 成交额 134亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.17% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 126 6.2172 6.2298 2014年来即期升贬值幅度 -2.65% 1年期美元/人民币掉期升水 475 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :52 1年期NDF 6.2530/65 6.252 CNH即期 6.2215/40 6.2245 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯/曾祥进)