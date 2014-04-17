更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在窄幅波动中寻觅方向

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 人民币即期小幅收升 * 中间价小幅升值 * 6.20关键关口突破前市场料窄幅波动 * 继续洞察央行监管意图 (新增评论和收盘报价) 路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期汇率 周四小幅收升，因中间价脱离昨 日触及的逾七个月新低，引领即期上扬。 交易员称，今日基本上是最近一段时间市场波动最小的一天，午盘出现油盘购汇，令市 场结购汇力道更显均衡，窄幅波动格局未变。 而此前的一季度数据基本符合预期，未对市场产生方向性的指引，监管层亦料乐见当前 人民币汇率弱势波动的格局，短期没有明确的方向，市场将在窄幅波动中继续探查监管层意 图。 “市场没有明确方向，只有等市场自然突破6.20后再去看监管意图，...（美元）向上 的可能性也有。”上海一股份制行交易员指出。 交易员并指出，汇价在升破6.20之前，市场估计就维持目前的窄幅震荡。 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速 、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持 在合理区间。 全球汇市方面，美元指数周四回落，隔夜美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦重申维 持宽松货币立场，其言论推高欧元和日圆。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBO C>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2190 6.2214 0.04% 中间价 6.1575 6.1589 0.02% 成交额 134亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.17% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 126 6.2172 6.2298 2014年来即期升贬值幅度 -2.65% 1年期美元/人民币掉期升水 475 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :52 1年期NDF 6.2530/65 6.252 CNH即期 6.2215/40 6.2245 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯/曾祥进)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托