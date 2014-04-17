更新版 1-中国财政：经济疲软拖累财政收入增幅逐月减速，未来料继续放缓

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(新增更多细节)
* 3月全国财政收入增速至少为过去一年来最低
* 年初以来财收增速逐月放缓，未来料继续呈放缓态势
* 3月财政支出大幅增加
* 1-3月国有土地出让收入同比增四成
路透北京4月17日 - 受经济增速放缓等因素影响，年初以来中国财政收入增速逐月放缓。财政部数据显示，3月财政收入同比增幅已降至至少过去一年来最低水平，预计未来将继续呈放缓态势。
财政部周四公布，3月全国财政收入10,103亿元人民币，同比增长5.2%，低于今年1月和2月的13%和8.2%。
其中，3月中央财政收入3,774亿元，同比下降1.4%；地方财政收入6,329亿元，同比增长9.5%。
“3月全国财政收入增幅较低特别是中央财政收入同比下降，主要是受经济增长放缓、出口退税增加较多、个人所得税上下年缴库错月等因素影响。”财政部新闻稿称，扣除特殊因素后中央财政收入增长约5%。
根据中国财政部年初制定的预算草案，目标是2014年全国财政收入增幅8%，其中中央财政收入增长7%，地方财政收入增长9%；全国财政支出增长9.5%，财政赤字规模1.35万亿元，赤字率为2.1%左右。
今年1-3月来看，全国财政收入35,026亿元人民币，同比增长9.3%；其中，中央财政收入15,545亿元，同比增长6.4%，增幅较全年目标低0.6个百分点；地方财政收入19,481亿元，同比增长11.8%。
"从财政收入走势看，受经济下行压力较大以及去年下半年收入基数逐步提高等因素影响，后几个月全国财政收入增长可能将继续呈放缓态势。”财政部称。
昨日国家统计局公布，一季度中国经济成长率为7.4%，主要得益于服务业占比提高，对经济的贡献增大；而与之形成鲜明对比的是，工业和投资增速均逊于预期。
**财政支出大幅增加**
财政部新闻稿显示，1-3月全国财政支出30,432亿元，同比增长12.6%；其中中央财政支出4,385亿元，同比增长8.4%。
路透根据历史数据计算得出，单独3月全国财政支出13,365亿元，同比增长近22.3%，至少为过去一年来最高水准。
从财政部提供数据可以看出，财政支出在继续向民生领域大幅倾斜：1-3月医疗卫生与计划生育支出同比增长26.4%，教育支出和社会保障及就业支出增幅均为14%。
同时，受土地成交额增加拉动，1-3月国有土地使用权出让收入10,802亿元，同比增长40.3%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2014年3月 1-2月 2013年全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
-------------------------------------------------------------------------------- 财政收入 5.2 11.1 10.1 15.9 16.2 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 财政支出 22.3* 6.0 10.9 4.1* 21.9* 10.1* 6.5* 1.8* 3.0 12 18 7.2
*注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出。（完）
欲览更多详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托