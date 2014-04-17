欧洲汇市：英镑指数触及2008年末以来最高，受利好就业数据提振

“说实话，我预计在这个假日周末前有一些获利了结，但英镑总体前景仍然非常乐观，”德国商业银行驻伦敦策略师Peter Kinsella称。

“过去三个月，英镑贸易加权指数一直陷入区间波动，现在才开始看到英镑上扬。”

0700GMT，英国央行将英镑贸易加权指数定为86.5，超出了2月和3月的反弹高点。该指数中欧元权重占了一半。

英镑兑美元升0.25%至1.6835美元，延续周三受助于就业及薪资数据的涨势；英镑兑欧元也微升至0.8218美元。

稍早在伦敦，英镑兑美元录得四年半高点1.6842美元，但部分交易商称该水平上方有着更大阻力。

“英镑上行趋势未改，”南非银行Investec分析师在客户晨报中称，“由于英镑仍然保持攻势，欧洲央行下个月若放宽政策，可能会推动英镑兑欧元创出今年新高。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价