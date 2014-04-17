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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 17:22 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌1.3%，追随上海市场跌势

商务部发言人周四表示，中国经济的实际表现应该比数据本身反映得要好，并称尽管谨慎看待贸易前景，但今年料能完成进出口目标。周三数据显示中国经济增速创18个月低点。

上海期交所主力9月期胶合约 跌275元人民币，收报每吨14,800元。

新加坡商品交易所近月5月合约 最新报每公斤177.00美分，下跌3.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/朱晓军；审校 蔡美珍/张涛)
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