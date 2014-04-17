更新版 1-台湾货币市场：央行冲销不弱惟资金仍多，短率持稳低档

* 央行冲销不弱，惟资金流入更多

* 短票与RP券源多已提前框完，利率持稳低档

* 券商偏好跨月资金，RP利率高端有松动机会 (更新存单发行细节及准备数字)

记者 董永年

路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。市场人士表示，市场资金宽松依旧，令拆款利率稳在既有水位。虽然央行冲销力道不弱，但因流入资金池的钱更多，因此效果并不显着。

资金调度人士指出，央行存单发行余额已逾6.7兆台币，显示在数次增发364天期存单金额以及恢复两年期定存单标售后的效应已出现。此外，央行也多能冲销代收的隔夜拆款资金，只不过近期外资持续流入，让资金水位不减反增，去化压力不小。

“大部分(央行)都收，这也代表大家钱多。”一位银行资金调度主管说。

不过另一大型公股银行交易员表示，今日有资金拆入需求的比昨天多，有可能是为了回补周一完成国库借款交割后产生的缺口。

至周三为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,183.45亿台币，去年底为6兆(万亿)6,312.2亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日相同；今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.425%，上日为0.380-0.420%。

**票量增但需求更高**

短票市场方面，票券交易人士指出，今日短票发行量较上日多一些，不过由于劳退代操基金的需求量仍大，昨日下午就已经被框完。

一票券商交易员表示，虽然银行端客户了解投信抢票，不过仍没有跟进调降利率的打算。因为纵然降了利率，拿到的票量也不会增加。

“发票供应量就是少，调降也不见得多拿多少。”一位票券商交易主管说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59-0.60%，0.59%比重较高。短天期短票则成交在0.58%；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，持续向区间低位靠拢。

台湾央行今日存单到期金额3,360亿台币，共发行3,358亿台币存单，存单发行余额减2亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)928亿台币，周五为3,629.5亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为36亿台币，累计超额准备为724亿，加计前期1%的超额准备为1,782亿台币。

**券商寻求跨月资金**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致稳定。市场资金宽松依旧，且券源有限，令利率变动不大。不过投信今日已提前安排明日框券，且落点陆续安排于月底，在证券商偏好资金跨月的情况下，明日较为高端的利率仍有松动机会。

交易员指出，投信及寿险找券态度仍然十分积极，投信尾盘的询问度亦有所增加，甚至愿意以较低的利率成交，但多数证券商的资金缺口早已弥平，因此利率仍持于当前水准。

〞这个月不是季底，资金应该会一路宽松到底，我们认为公债RP还是有往下试探0.53%的机会。〞一证券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，极短天期利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。