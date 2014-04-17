更新版 1-台湾货币市场：央行冲销不弱惟资金仍多，短率持稳低档

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
* 央行冲销不弱，惟资金流入更多
* 短票与RP券源多已提前框完，利率持稳低档
* 券商偏好跨月资金，RP利率高端有松动机会 (更新存单发行细节及准备数字)
记者 董永年
路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。市场人士表示，市场资金宽松依旧，令拆款利率稳在既有水位。虽然央行冲销力道不弱，但因流入资金池的钱更多，因此效果并不显着。
资金调度人士指出，央行存单发行余额已逾6.7兆台币，显示在数次增发364天期存单金额以及恢复两年期定存单标售后的效应已出现。此外，央行也多能冲销代收的隔夜拆款资金，只不过近期外资持续流入，让资金水位不减反增，去化压力不小。
“大部分(央行)都收，这也代表大家钱多。”一位银行资金调度主管说。
不过另一大型公股银行交易员表示，今日有资金拆入需求的比昨天多，有可能是为了回补周一完成国库借款交割后产生的缺口。
至周三为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,183.45亿台币，去年底为6兆(万亿)6,312.2亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日相同；今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.425%，上日为0.380-0.420%。
**票量增但需求更高**
短票市场方面，票券交易人士指出，今日短票发行量较上日多一些，不过由于劳退代操基金的需求量仍大，昨日下午就已经被框完。
一票券商交易员表示，虽然银行端客户了解投信抢票，不过仍没有跟进调降利率的打算。因为纵然降了利率，拿到的票量也不会增加。
“发票供应量就是少，调降也不见得多拿多少。”一位票券商交易主管说。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59-0.60%，0.59%比重较高。短天期短票则成交在0.58%；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，持续向区间低位靠拢。
台湾央行今日存单到期金额3,360亿台币，共发行3,358亿台币存单，存单发行余额减2亿。
本周央行存单到期金额为1兆(万亿)928亿台币，周五为3,629.5亿。
拆款中心 资料显示，周四超额准备为36亿台币，累计超额准备为724亿，加计前期1%的超额准备为1,782亿台币。
**券商寻求跨月资金**
台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致稳定。市场资金宽松依旧，且券源有限，令利率变动不大。不过投信今日已提前安排明日框券，且落点陆续安排于月底，在证券商偏好资金跨月的情况下，明日较为高端的利率仍有松动机会。
交易员指出，投信及寿险找券态度仍然十分积极，投信尾盘的询问度亦有所增加，甚至愿意以较低的利率成交，但多数证券商的资金缺口早已弥平，因此利率仍持于当前水准。
〞这个月不是季底，资金应该会一路宽松到底，我们认为公债RP还是有往下试探0.53%的机会。〞一证券商交易员说。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，极短天期利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。
下周新发行债券计有周四(24日)同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)台湾土地 5亿台币普通公司债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托