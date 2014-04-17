新闻稿：穆迪将众安的评级下调至B3

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年4月17日—穆迪投资者服务公司已将众安房产有限公司 的公司家族评级从B2下调至B3。

与此同时，穆迪将众安的评级展望从负面调整为稳定。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师蔡慧称：“此次评级下调的原因是在中国经济增长放缓及信用环境紧张的情况下，穆迪预计未来12-18个月众安将面临更高的债务再融资风险。”

穆迪估计未来18个月众安将有人民币26亿元债务到期，远远高于2013年12月底时其持有的人民币16亿元左右的现金额。

未来9个月预计众安的土地款项约为人民币5亿元，若合约销售额下降，兼之因偿债而有现金外流，该公司的流动性缓冲会被进一步削弱。 作为众安的主分析师，蔡慧指出：“此外，三四线城市房地产销售放缓 (尤其是长三角地区) 可能会影响众安的信用状况。”

2012年之前，众安的业务模式是在富庶的长三角地区销售高端房地产项目。

但限购令导致该公司改变战略，开发更多大众市场产品。

这一变化需要时间才能产生效果，而长三角地区三四线城市的供应增加加剧了众安面临的挑战。

因此，2013年众安的合约销售额与确认的收入分别约为人民币36亿元和人民币24亿元，均低于穆迪的预期。

上述情况进而对众安的信用状况产生压力，其固定利息覆盖率/ (调整后EBITDA/利息) 比率从2012年底的1.7倍降至2013年底的1.1倍。

穆迪预计未来12-18个月众安的利息覆盖率将维持在1倍左右，这将限制其财务灵活性，幷使之符合B评级低段的水平。

众安B3的评级反映了其业务规模较小，而地域和现金流集中度较高。该评级也考虑了众安在市场周期内的销售波动性较高，销售业绩较弱。

稳定展望反映了穆迪预计众安可以通过出售资产提高流动性，以应对债务再融资挑战。

短期内评级上调的机会有限。但是，如果众安的流动性、销售执行情况和利息覆盖率得到改善，EBITDA/利息比率高于1.25倍，则其评级可能会有上调的机会。

如果众安的流动性风险上升，合约销售额及/或现金结余下降，则其评级可能会被下调。

众安的评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《全球住宅建筑行业评级方法》 (Global Homebuilding Industry Methodology) 。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。