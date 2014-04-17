新闻稿：穆迪将众安的评级下调至B3

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(以下中文新闻稿由穆迪提供)
香港，2014年4月17日—穆迪投资者服务公司已将众安房产有限公司 的公司家族评级从B2下调至B3。
与此同时，穆迪将众安的评级展望从负面调整为稳定。
评级理据
穆迪副总裁/高级分析师蔡慧称：“此次评级下调的原因是在中国经济增长放缓及信用环境紧张的情况下，穆迪预计未来12-18个月众安将面临更高的债务再融资风险。”
穆迪估计未来18个月众安将有人民币26亿元债务到期，远远高于2013年12月底时其持有的人民币16亿元左右的现金额。
未来9个月预计众安的土地款项约为人民币5亿元，若合约销售额下降，兼之因偿债而有现金外流，该公司的流动性缓冲会被进一步削弱。 作为众安的主分析师，蔡慧指出：“此外，三四线城市房地产销售放缓 (尤其是长三角地区) 可能会影响众安的信用状况。”
2012年之前，众安的业务模式是在富庶的长三角地区销售高端房地产项目。
但限购令导致该公司改变战略，开发更多大众市场产品。
这一变化需要时间才能产生效果，而长三角地区三四线城市的供应增加加剧了众安面临的挑战。
因此，2013年众安的合约销售额与确认的收入分别约为人民币36亿元和人民币24亿元，均低于穆迪的预期。
上述情况进而对众安的信用状况产生压力，其固定利息覆盖率/ (调整后EBITDA/利息) 比率从2012年底的1.7倍降至2013年底的1.1倍。
穆迪预计未来12-18个月众安的利息覆盖率将维持在1倍左右，这将限制其财务灵活性，幷使之符合B评级低段的水平。
众安B3的评级反映了其业务规模较小，而地域和现金流集中度较高。该评级也考虑了众安在市场周期内的销售波动性较高，销售业绩较弱。
稳定展望反映了穆迪预计众安可以通过出售资产提高流动性，以应对债务再融资挑战。
短期内评级上调的机会有限。但是，如果众安的流动性、销售执行情况和利息覆盖率得到改善，EBITDA/利息比率高于1.25倍，则其评级可能会有上调的机会。
如果众安的流动性风险上升，合约销售额及/或现金结余下降，则其评级可能会被下调。
众安的评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《全球住宅建筑行业评级方法》 (Global Homebuilding Industry Methodology) 。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。
众安房产有限公司于2007年11月在香港联交所上市，其董事长施侃成持有多数股权 (约68.8%) 。众安从事住宅及商业房地产的开发，其土地储备主要分布在浙江省杭州市和宁波市、安徽省准北市和合肥市，以及江苏省苏州市。众安也有投资地产组合，包括杭州一家酒店 (杭州众安假日酒店) 及零售商场 (众安恒隆广场) 。(完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托