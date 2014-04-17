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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 17:57 BJT

****敬告客户：路透中文报导“新兴汇市”稿件周五暂停发送****

亲爱的客户,您好,

因亚洲多数金融市场适逢复活节假期休市，周五“新兴汇市”英文原稿暂停发送，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！

路透将于周一起恢复“新兴汇市”发送。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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