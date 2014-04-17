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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 18:06 BJT

****敬告客户：路透亚洲柴油、石脑油和燃料油报导4月18日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好：

4月18日(周五)亚洲石脑油、柴油和燃料油市场三篇稿件因新加坡市场休市而暂停出稿，不便之处，敬请谅解！

路透将于周一起恢复上述三篇稿件的发送。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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