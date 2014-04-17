路透基点：联想寻求修改两笔现有贷款合约，为收购铺路--TRLPC

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，联想集团正试图为现有的两笔贷款修改财务条款，并调整定价，以为近期计画中的并购案做准备。
联想1月底宣布将自谷歌收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)手机部门，作价29亿美元，而在这之前不到一周时间，该公司才刚宣布要收购IBM旗下的低阶服务器(伺服器)业务。
消息人士指出，目前还不确定哪个收购案会先完成。
这家全球第二大个人电脑制造商2013年12月签订一笔12亿美元五年期俱乐部贷款，该案有12家银行参与；另外该公司在2011年1月与11家银行签定5亿美元的循环信贷。
联想要求在完成两项并购的任何一项之后，将合约中整体借款相当于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之倍数由2.75倍提高为3.2-3.5倍。
4月14日的银行会议中，联想将完成上述两项并购其中之一的日期定为收购后第一期，为期12个月时间，而在那之后的12个月则为收购后第二期。
联想要求借款相当于EBITDA的倍数在收购后第一期调高至3.5倍，在收购后第二期调整为3.2倍。
在此同时，该公司提议两笔贷款的定价根据整体借款相当于EBITDA的倍数进行调整。2013年借款的原始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点，2011年贷款则为加码137.5个基点。
新的贷款利率提议如下：
整体借款相当于EBITDA的倍数上限 较LIBOR加码幅度
2013年贷款 2011年贷款
超过3倍 200基点 185基点
2-3倍 165基点 150基点
1.25倍至2倍 150基点 142.5基点
1.25倍及以下 140基点 137.5基点
银行被要求在4月30日前做出回应。
2013年贷款的免责费为10个基点，2011年贷款的免责费则为5基点。
两笔贷款都需要超过三分之二以上的银行同意，才能启动免责条款。
在此同时，先前报导指出，联想正与多家银行洽谈至少10亿美元的贷款，以做为收购融资的一部分。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托