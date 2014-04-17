路透基点：联想寻求修改两笔现有贷款合约，为收购铺路--TRLPC

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，联想集团正试图为现有的两笔贷款修改财务条款，并调整定价，以为近期计画中的并购案做准备。

联想1月底宣布将自谷歌收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)手机部门，作价29亿美元，而在这之前不到一周时间，该公司才刚宣布要收购IBM旗下的低阶服务器(伺服器)业务。

消息人士指出，目前还不确定哪个收购案会先完成。

这家全球第二大个人电脑制造商2013年12月签订一笔12亿美元五年期俱乐部贷款，该案有12家银行参与；另外该公司在2011年1月与11家银行签定5亿美元的循环信贷。

联想要求在完成两项并购的任何一项之后，将合约中整体借款相当于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之倍数由2.75倍提高为3.2-3.5倍。

4月14日的银行会议中，联想将完成上述两项并购其中之一的日期定为收购后第一期，为期12个月时间，而在那之后的12个月则为收购后第二期。

联想要求借款相当于EBITDA的倍数在收购后第一期调高至3.5倍，在收购后第二期调整为3.2倍。

在此同时，该公司提议两笔贷款的定价根据整体借款相当于EBITDA的倍数进行调整。2013年借款的原始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点，2011年贷款则为加码137.5个基点。

新的贷款利率提议如下：

整体借款相当于EBITDA的倍数上限 较LIBOR加码幅度

2013年贷款 2011年贷款

超过3倍 200基点 185基点

2-3倍 165基点 150基点

1.25倍至2倍 150基点 142.5基点

1.25倍及以下 140基点 137.5基点

银行被要求在4月30日前做出回应。

2013年贷款的免责费为10个基点，2011年贷款的免责费则为5基点。

两笔贷款都需要超过三分之二以上的银行同意，才能启动免责条款。