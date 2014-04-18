《热点透视》重振欧洲证券化市场，做比说难

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 蔡美珍

路透伦敦4月17日 - 欧洲的央行官员突然开始大力推销证券化；所谓证券化，就是把流动性较差的资产切割成可以交易的证券产品。但证券化商品过去曾是监管当局企图除之而后快的争议性资产类型，现在想要重新振兴，做比说难。在银行业者资产负债表萎缩之际，推广证券化是不错的想法，但要达到目标将十分棘手。

英国央行与欧洲央行在4月11日联合发布的一篇报告，可说是一个关键转捩点。这份报告明确地支持证券化，虽然证券化是促成2008年金融危机的主要金融产品。这份报告认为，证券化可以协助银行转移风险，因此，在经济仍然疲弱之时，可以促进新的借款活动。这具有实际应用的可行性：如果打造出一个以中小企业及消费性贷款为基础、流动性良好的证券化市场，欧洲央行就能够展开直接资产购买，提高欧元区的信贷供给，特别是在处境困难的二线国家。

在金融危机爆发后，监管规范阻碍了证券化市场的发展，这份报告认为应该重新检讨这些监管规定。在保险业及银行业的现行规定下，持有资产担保债券并不讨好，而且也更难交易。报告认为，未来理想的作法应该是创造出新种类的高品质证券，并放松规定以利这类证券发展。

往这个方向的努力已经展开，但进展缓慢。去年12月，欧洲的保险及退休金监管机构同意降低特定资产担保证券(ABS)的资本计提。但与有担保债券或公司债等其他资产相比，这些资本要求仍然相对较高。业界人士希望这些资本要求能够再腰斩。届时可能可以说服各国的监管机构接受降低保险公司内部模型的资本要求。另外，银行的资本要求及流动性缓冲规定也需要调整。

最大的困难可能是“高品质”证券的可靠定义。如果监管机构批准一项最后证明是有问题的商品，将会助长像导致2008年金融危机那样的行为。近期企图定义高品质证券的努力，就反映出其中的困难。去年12月由保险业监管机构提议的定义标准，忽略了资产池组成多样化的因素，可能形成潜在问题。另外，低评等债券的资本计提规定也太高。这会使得风险转移更加困难，减低了证券化的主要功用。