《热点透视》重振欧洲证券化市场，做比说难

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 蔡美珍
路透伦敦4月17日 - 欧洲的央行官员突然开始大力推销证券化；所谓证券化，就是把流动性较差的资产切割成可以交易的证券产品。但证券化商品过去曾是监管当局企图除之而后快的争议性资产类型，现在想要重新振兴，做比说难。在银行业者资产负债表萎缩之际，推广证券化是不错的想法，但要达到目标将十分棘手。
英国央行与欧洲央行在4月11日联合发布的一篇报告，可说是一个关键转捩点。这份报告明确地支持证券化，虽然证券化是促成2008年金融危机的主要金融产品。这份报告认为，证券化可以协助银行转移风险，因此，在经济仍然疲弱之时，可以促进新的借款活动。这具有实际应用的可行性：如果打造出一个以中小企业及消费性贷款为基础、流动性良好的证券化市场，欧洲央行就能够展开直接资产购买，提高欧元区的信贷供给，特别是在处境困难的二线国家。
在金融危机爆发后，监管规范阻碍了证券化市场的发展，这份报告认为应该重新检讨这些监管规定。在保险业及银行业的现行规定下，持有资产担保债券并不讨好，而且也更难交易。报告认为，未来理想的作法应该是创造出新种类的高品质证券，并放松规定以利这类证券发展。
往这个方向的努力已经展开，但进展缓慢。去年12月，欧洲的保险及退休金监管机构同意降低特定资产担保证券(ABS)的资本计提。但与有担保债券或公司债等其他资产相比，这些资本要求仍然相对较高。业界人士希望这些资本要求能够再腰斩。届时可能可以说服各国的监管机构接受降低保险公司内部模型的资本要求。另外，银行的资本要求及流动性缓冲规定也需要调整。
最大的困难可能是“高品质”证券的可靠定义。如果监管机构批准一项最后证明是有问题的商品，将会助长像导致2008年金融危机那样的行为。近期企图定义高品质证券的努力，就反映出其中的困难。去年12月由保险业监管机构提议的定义标准，忽略了资产池组成多样化的因素，可能形成潜在问题。另外，低评等债券的资本计提规定也太高。这会使得风险转移更加困难，减低了证券化的主要功用。
尽管困难重重，央行期许的方向是正确的。至少，他们的表态应该能够消除仍然纠缠证券化产品的污名。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据