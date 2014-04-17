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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 18:37 BJT

马来西亚期市：下滑1.3%中止四连升走势，受获利了结拖累

“市场开高，但之后因获利了结而下跌，而且在2,700马币附近遭遇一些阻力，”一名外资经纪商交易员称。

“这是四天前从2,572马币低点上涨超过120马币之后的一波修正走势”这名交易员指出。

总成交量为40,587口，高于35,000的一般平均水准。

路透分析师王涛称，马来西亚棕榈油在2,703马币面临阻力，可能会回落到2,653马币，然后再重新测试这道阻力。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王洋/蔡美珍/田建华)
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