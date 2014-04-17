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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 07:52 BJT

路透基点：台湾亿丰发起40亿台币五年期再融资

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台北富邦银行已经为台湾窗帘制造商亿丰发起一笔40亿台币(1.33亿美元)五年期再融资。

Norman International Inc、New Legend Enterprises Ltd、以及Billion Coins Development Ltd为本笔贷款提供保证。

这笔贷款分为28亿台币的A部分及12亿台币的B部分，利率为较次级市场商业本票利率加码95个基点，税前利率不得低于1.7%。贷款规模可以上下调整10%。

银行获邀以三个档次加入：核贷5亿台币以上者获得牵头行头衔，前端费为17个基点；核贷4-4.99亿台币者获得主办行头衔，前端费为14个基点；核贷3-3.99亿台币者获得经理行头衔，前端费为8个基点。

在5月16日之前承诺核贷4亿台币以上的银行，可以取得提前加入费用5个基点，而在这之前承贷3-3.99亿台币的银行则取得3个基点的提前加入费用。

本贷款有三年宽限期，之后分五次等额还款。

回覆截止日期为5月23日。

借款人上次进入贷款市场是在2011年7月，当时介入60亿台币的五年期再融资，分为48亿台币的定期贷款以及12亿台币的循环贷款。利率为较次级市场商业本票利率加码135个基点。

CVC Asia Pacific Ltd于2007年以180亿台币收购亿丰。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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