重温稿-台湾货币市场：央行冲销不弱惟资金仍多，短率持稳低档

中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 央行冲销不弱，惟资金流入更多
* 短票与RP券源多已提前框完，利率持稳低档
* 券商偏好跨月资金，RP利率高端有松动机会
记者 董永年
路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。市场人士表示，市场资金宽松依旧，令拆款利率稳在既有水位。虽然央行冲销力道不弱，但因流入资金池的钱更多，因此效果并不显着。
资金调度人士指出，央行存单发行余额已逾6.7兆台币，显示在数次增发364天期存单金额以及恢复两年期定存单标售后的效应已出现。此外，央行也多能冲销代收的隔夜拆款资金，只不过近期外资持续流入，让资金水位不减反增，去化压力不小。
“大部分(央行)都收，这也代表大家钱多。”一位银行资金调度主管说。
不过另一大型公股银行交易员表示，今日有资金拆入需求的比昨天多，有可能是为了回补周一完成国库借款交割后产生的缺口。
至周三为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,183.45亿台币，去年底为6兆(万亿)6,312.2亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日相同；今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.425%，上日为0.380-0.420%。
**票量增但需求更高**
短票市场方面，票券交易人士指出，今日短票发行量较上日多一些，不过由于劳退代操基金的需求量仍大，昨日下午就已经被框完。
一票券商交易员表示，虽然银行端客户了解投信抢票，不过仍没有跟进调降利率的打算。因为纵然降了利率，拿到的票量也不会增加。
“发票供应量就是少，调降也不见得多拿多少。”一位票券商交易主管说。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59-0.60%，0.59%比重较高。短天期短票则成交在0.58%；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，持续向区间低位靠拢。
台湾央行今日存单到期金额3,360亿台币，共发行3,358亿台币存单，存单发行余额减2亿。
本周央行存单到期金额为1兆(万亿)928亿台币，周五为3,629.5亿。
拆款中心 资料显示，周四超额准备为36亿台币，累计超额准备为724亿，加计前期1%的超额准备为1,782亿台币。
**券商寻求跨月资金**
台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致稳定。市场资金宽松依旧，且券源有限，令利率变动不大。不过投信今日已提前安排明日框券，且落点陆续安排于月底，在证券商偏好资金跨月的情况下，明日较为高端的利率仍有松动机会。
交易员指出，投信及寿险找券态度仍然十分积极，投信尾盘的询问度亦有所增加，甚至愿意以较低的利率成交，但多数证券商的资金缺口早已弥平，因此利率仍持于当前水准。
〞这个月不是季底，资金应该会一路宽松到底，我们认为公债RP还是有往下试探0.53%的机会。〞一证券商交易员说。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均大致与上日相同。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，极短天期利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也同上日。
下周新发行债券计有周四(24日)同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)台湾土地 5亿台币普通公司债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价
路透台北4月17日 - 台湾股市周一小幅下跌，大致尾随区域股市走势，市场并未因为美国财政部将台湾列入汇率政策监测名单而陷于不安。 美国财政部上周仍因实质经常帐而将台湾继续列在汇率操纵监测名单，不过当中并未提及台湾单方面干预汇市。 美国财政部警告称，“财政部呼吁台湾当局展现出持续将汇率干预仅局限于市场失序等例外状况时使用。” 0338 GMT时， 台湾加权股价指数 跌0.16%至9,717.28点，上 交易日收跌1.1%。 电子类指数 下跌0.4%，金融保险类指数 跌0.55%。 交投热络个股中，国泰金 跌0.84%。 关于美国财政部的汇率报告，〞我们会跟美方持续沟通，双方沟通管 道都很畅通。〞台湾央行外汇局长颜辉煌周六对路透记者说。 他表示，在三项标标准中，其中，在经常帐占GDP比重须低于3%这一 项，因台湾的超额储蓄太高GDP规模又小，无法达到美方的标准；至于干 预汇率部分，根据