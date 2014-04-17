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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 18:46 BJT

金属期市：期镍价格走高，但面临修正风险

“由于印尼的矿石出口禁令，镍价今年有充分理由大涨，不过似乎涨得有点过头，我认为价格稍显偏高，”她表示。

0951 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 攀升1%至每吨18,041美元，稍低于周三高点18,105美元--也是2013年2月18日以来高点。

LME三个月期铜 涨0.5%至每吨6,650美元；上海期交所主力期铜 升1.2%至每吨46,600元。

“中国国内生产总值(GDP)有助于提振人气，”辉立期货分析师Joyce Liu称，“对中国经济增长的一些忧虑得以减退。”

中国国家统计局周三公布，一季度GDP同比增长7.4%，高于路透调查预估中值7.3%，但低于上一季度的7.7%。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/朱晓军；审校 田建华)
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