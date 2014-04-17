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货币新闻 | 2014年 4月 17日 星期四 20:42 BJT

表格：加拿大3月未经季节调整的CPI较前月升0.6%，较上年同期升1.5%

路透4月17日 - 加拿大统计局周四公布：

* 加拿大3月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.6%，较上年同期上升1.5%

* 加拿大3月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上升1.3%

* 加拿大3月经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，2月未经修正上升0.3%

较上月(%) 较上年同期(%)

3月 2月 3月 2月

整体CPI +0.6 +0.8 +1.5 +1.1

加拿大央行核心CPI +0.3 +0.7 +1.3 +1.2

经季节调整 +0.2 +0.3 -- --

注：路透调查分析师预测3月CPI中值为较前月上升0.4%，较上年同期上升1.4%，核心CPI分别上升0.3%和1.3%。 (完)
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