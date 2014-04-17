表格：加拿大3月未经季节调整的CPI较前月升0.6%，较上年同期升1.5%

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透4月17日 - 加拿大统计局周四公布：
* 加拿大3月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.6%，较上年同期上升1.5%
* 加拿大3月核心CPI较前月上升0.3%，较上年同期上升1.3%
* 加拿大3月经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，2月未经修正上升0.3%
较上月(%) 较上年同期(%)
3月 2月 3月 2月
整体CPI +0.6 +0.8 +1.5 +1.1
加拿大央行核心CPI +0.3 +0.7 +1.3 +1.2
经季节调整 +0.2 +0.3 -- --
注：路透调查分析师预测3月CPI中值为较前月上升0.4%，较上年同期上升1.4%，核心CPI分别上升0.3%和1.3%。 (完)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。