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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 18:51 BJT

企业并购：中信金称并购台寿保契约仍然有效，呼吁政府核准

路透台北4月17日 - 台湾大型金控--中信金控 周四傍晚针对并购台湾人寿保险公司 一案发布声明指出，至今仍未接获台寿保通知终止或解除契约等讯息，与台寿保的并购契约依然有效，并呼吁主管机关尽速依法审查并核准该并购案。

在中信金控发布声明之前，台湾金管会主委曾铭宗稍早表示，将暂停审查中信金控并购台寿保申请案，因台寿保大股东态度生变。

中信金的声明指出，依据股份转换契约的约定，在今年4月20日仍无法完成者，任一方得以书面通知他方终止或解除契约，但在本案当事人书面通知他方终止或解除契约之前，纵使契约未经双方书面同意延展，股份转换契约仍然继续有效。

中信金称，目前并未接获台寿保通知终止或解除契约等讯息。

中信金并指出，该案自始即系合意并购行为，在并购案仍然存续及有效情形下，任一方参与公司股东事后反对或异议，不致使该案变质为非合意并购。

台寿保大股东龙邦国际 今早公告，去年10月31日董事会决议同意转投资事业台寿保与中信金的股份转换案，迄至目前为止，股份转换案将于今年4月20日前仍无法办理完成，如再延宕，将损及台寿保及该公司权益，经董事会开会决议通过于台寿保董事会上表示反对此延展案并终止原股份转换契约。

龙邦国际将于明日台寿保董事会提出该议案，金管会仍待台寿保公告董事会决议内容。

中信金股价周四收涨0.78%报19.45台币；台寿保则跌停至24.45台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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