企业并购：中信金称并购台寿保契约仍然有效，呼吁政府核准

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透台北4月17日 - 台湾大型金控--中信金控 周四傍晚针对并购台湾人寿保险公司 一案发布声明指出，至今仍未接获台寿保通知终止或解除契约等讯息，与台寿保的并购契约依然有效，并呼吁主管机关尽速依法审查并核准该并购案。
在中信金控发布声明之前，台湾金管会主委曾铭宗稍早表示，将暂停审查中信金控并购台寿保申请案，因台寿保大股东态度生变。
中信金的声明指出，依据股份转换契约的约定，在今年4月20日仍无法完成者，任一方得以书面通知他方终止或解除契约，但在本案当事人书面通知他方终止或解除契约之前，纵使契约未经双方书面同意延展，股份转换契约仍然继续有效。
中信金称，目前并未接获台寿保通知终止或解除契约等讯息。
中信金并指出，该案自始即系合意并购行为，在并购案仍然存续及有效情形下，任一方参与公司股东事后反对或异议，不致使该案变质为非合意并购。
台寿保大股东龙邦国际 今早公告，去年10月31日董事会决议同意转投资事业台寿保与中信金的股份转换案，迄至目前为止，股份转换案将于今年4月20日前仍无法办理完成，如再延宕，将损及台寿保及该公司权益，经董事会开会决议通过于台寿保董事会上表示反对此延展案并终止原股份转换契约。
龙邦国际将于明日台寿保董事会提出该议案，金管会仍待台寿保公告董事会决议内容。
中信金股价周四收涨0.78%报19.45台币；台寿保则跌停至24.45台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托