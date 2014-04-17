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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 19:09 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业买超10亿台币

路透台北4月17日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
4 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     20.50     29.00        -8.50
     票券业      1.50      3.00        -1.50
     证券业     19.00      9.00       +10.00
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