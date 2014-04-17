美股业绩：杜邦第一季营收逊于预期，因农业销售欠佳

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透4月17日 - 杜邦(DuPont) 发布财报称，第一季营收下滑3%，逊于预期，因农业业务的种子、除草剂和杀虫剂销售减少。
杜邦农业部门的营业利润下降5%至14.4亿美元，受累于巴西、北美的种子销量及玉米种植面积下滑，以及北美的除草剂销售减少。
杜邦是美国市值最大的化工品制造商。除了食品、特殊材料和替代能源业务之外，该公司正集中精力发展高利润率的农业业务，以避免受到大宗商品价格波动的冲击。
该公司化学品业务第一季获利下滑20%。
3月31日止当季，杜邦净利下降至14.4亿美元，或每股1.54美元，去年同期为33.5亿美元或每股3.58美元。
该公司每股盈余为1.58美元。
据汤森路透I/B/E/S，该公司营收下降近3%至101.3亿美元，低于市场预估104.5亿美元。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)