美股业绩：杜邦第一季营收逊于预期，因农业销售欠佳

路透4月17日 - 杜邦(DuPont) 发布财报称，第一季营收下滑3%，逊于预期，因农业业务的种子、除草剂和杀虫剂销售减少。

杜邦农业部门的营业利润下降5%至14.4亿美元，受累于巴西、北美的种子销量及玉米种植面积下滑，以及北美的除草剂销售减少。

杜邦是美国市值最大的化工品制造商。除了食品、特殊材料和替代能源业务之外，该公司正集中精力发展高利润率的农业业务，以避免受到大宗商品价格波动的冲击。

该公司化学品业务第一季获利下滑20%。

3月31日止当季，杜邦净利下降至14.4亿美元，或每股1.54美元，去年同期为33.5亿美元或每股3.58美元。

该公司每股盈余为1.58美元。