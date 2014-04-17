美股业绩：通用电气工业业务获利增长12%，业务焦点向传统业务回归

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透4月17日 - 通用电气 周四公布整体工业利润增长12%，因燃气涡轮、航空引擎以及石油行业设备业务发展强劲，抵消医疗保健和交通运输行业的疲态。
该公司工业营收增长8%，不过整体公司营收稍低于分析师预估。近来通用电气的焦点愈发从金融部门转向传统制造业。
“最大的亮点是内部营收增长，”Solaris资产管理公司的投资总监Tim Ghriskey称，“这的确表明向工业回归取得回报，这是该公司目前的重点。”这家资产管理公司持有通用电气的股份。
通用电气第一季净利降至30亿美元，合每股盈余(EPS)0.30美元，上年同期分别为35.3亿美元和0.34美元。当时公司出售NBCUniversal增厚业绩。
扣除特殊项目，公司营业利润为每股0.33美元，稍微超过分析师预估。
公司营收下降2.1%至341.8亿美元，分析师原预估为343.6亿美元。
通用维持此前关于2014年的主要财测不变。(完)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)