美股业绩：通用电气工业业务获利增长12%，业务焦点向传统业务回归

路透4月17日 - 通用电气 周四公布整体工业利润增长12%，因燃气涡轮、航空引擎以及石油行业设备业务发展强劲，抵消医疗保健和交通运输行业的疲态。

该公司工业营收增长8%，不过整体公司营收稍低于分析师预估。近来通用电气的焦点愈发从金融部门转向传统制造业。

“最大的亮点是内部营收增长，”Solaris资产管理公司的投资总监Tim Ghriskey称，“这的确表明向工业回归取得回报，这是该公司目前的重点。”这家资产管理公司持有通用电气的股份。

通用电气第一季净利降至30亿美元，合每股盈余(EPS)0.30美元，上年同期分别为35.3亿美元和0.34美元。当时公司出售NBCUniversal增厚业绩。

扣除特殊项目，公司营业利润为每股0.33美元，稍微超过分析师预估。

公司营收下降2.1%至341.8亿美元，分析师原预估为343.6亿美元。