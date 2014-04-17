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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 19:33 BJT

东南亚股市：泰国与印尼股市领涨，受助于资金流入

路透新加坡4月17日 - 东南亚股市周四上扬，投资者在新兴市场建仓，因预期企业获利强劲；提振泰国股市升至去年11月以来高点，印尼股市也收在逾一周高位。

泰国股市 收高0.5%至1,408.78点。

印尼股市 涨0.5%至4,897.05点，为4月9日以来最高收盘水平。

外资买超17.3亿泰铢(5,360万美元)泰股，以及6,728亿卢比(5,900万美元)印尼股票。

印尼和新加坡股市周五将因假日休市，周一重开。菲律宾股市自周四起休市，周一恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 421.55 419.46 +0.50 +8.54 388.37

新加坡 3253.80 3253.20 +0.02 +2.73 3167.43

马来西亚 1850.54 1845.37 +0.28 -0.88 1866.96

泰国 1408.78 1401.84 +0.50 +8.48 1298.71

印尼 4897.05 4873.01 +0.49 +14.57 4274.18

越南 580.31 574.29 +1.05 +15.00 504.63

(完)

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