美股业绩：高盛第一季每股盈余为4.02美元，分析师预估为3.45美元

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
该公司也拥有商业银行业务，利用自有资金从事投资和贷款。
高盛其他领域的业绩也喜忧参半，不过反映出华尔街的整体趋势。
债券承销营收下滑5%至6.6亿美元，受累于再融资活动减少。再融资活动是过去数年获利增长的推力。
不过，股票承销营收上升12%至4.37亿美元，受助于若干企业申请首次公开发行(IPO)。
高盛投资和贷款业务营收下挫26%至15.3亿美元，显示出固定收益活动的减少。
高盛股价今年初以来已经下跌逾20%，周三收在157.22美元，今天盘前报159.76美元。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 田建华)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)