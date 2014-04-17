美股业绩：黑石第一季获利大增30%，受助于私募股权业务获利强劲

路透纽约4月17日 - 全球最大的另类资产管理公司--黑石集团(百仕通) 发布财报称，第一季获利增长30%，因私募股权业务获利强劲，完全弥补了房地产业务的下滑。

黑石周四表示，第一季经济净收益(ENI)为8.139亿美元，高于去年同期的6.283亿美元。ENI是用投资组合市值计算的一种盈利指标。

ENI每股为0.7美元，高于汤森路透调查的预估均值0.56美元。

该公司可分配利润第一季攀升24%至4.85亿美元。

截止3月底，该公司管理的总资产规模达到创纪录的2,720亿美元，较去年同期增长25%。赚取佣金的托管资产规模增长19%至2,036亿美元。