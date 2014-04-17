美股业绩：黑石第一季获利大增30%，受助于私募股权业务获利强劲

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透纽约4月17日 - 全球最大的另类资产管理公司--黑石集团(百仕通) 发布财报称，第一季获利增长30%，因私募股权业务获利强劲，完全弥补了房地产业务的下滑。
黑石周四表示，第一季经济净收益(ENI)为8.139亿美元，高于去年同期的6.283亿美元。ENI是用投资组合市值计算的一种盈利指标。
ENI每股为0.7美元，高于汤森路透调查的预估均值0.56美元。
该公司可分配利润第一季攀升24%至4.85亿美元。
截止3月底，该公司管理的总资产规模达到创纪录的2,720亿美元，较去年同期增长25%。赚取佣金的托管资产规模增长19%至2,036亿美元。
该公司宣布，季度可分配利润为每单位0.35美元。(完)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。