更新版 1-美股业绩：高盛第一季获利下降11%，仍好于分析师预期

该公司也拥有商业银行业务，利用自有资金从事投资和贷款。

高盛其他领域的业绩也喜忧参半，不过反映出华尔街的整体趋势。

债券承销营收下滑5%至6.6亿美元，受累于再融资活动减少。再融资活动是过去数年获利增长的推力。

不过，股票承销营收上升12%至4.37亿美元，受助于若干企业申请首次公开发行(IPO)。

高盛投资和贷款业务营收下挫26%至15.3亿美元，显示出固定收益活动的减少。