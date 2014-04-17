更新版 1-美股业绩：高盛第一季获利下降11%，仍好于分析师预期

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
该公司也拥有商业银行业务，利用自有资金从事投资和贷款。
高盛其他领域的业绩也喜忧参半，不过反映出华尔街的整体趋势。
债券承销营收下滑5%至6.6亿美元，受累于再融资活动减少。再融资活动是过去数年获利增长的推力。
不过，股票承销营收上升12%至4.37亿美元，受助于若干企业申请首次公开发行(IPO)。
高盛投资和贷款业务营收下挫26%至15.3亿美元，显示出固定收益活动的减少。
高盛股价今年初以来已经下跌逾20%，周三收在157.22美元，今天盘前报159.76美元。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 田建华)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。