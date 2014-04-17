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货币新闻 | 2014年 4月 17日 星期四 20:40 BJT

表格：美国4月12日止当周初请失业金人数为30.4万人，预估为31.5万人

路透4月17日 - 美国劳工部周四公布：

* 4月12日止当周初请失业金人数为30.4万人(预估为31.5万人)

* 4月12日止当周初请失业金人数四周均值为31.2万人

* 4月5日当周续请失业金人数为273.9万人(预估为279.5万人)，创2007年12月以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/12/14 304,000 312,000 -- --

04/05/14 302,000-R 316,750-R 2,739,000 2.1

03/29/14 332,000 321,000 2,750,000-R 2.1

03/22/14 310,000 319,250 2,838,000 2.2

03/15/14 323,000 329,500 2,814,000 2.1

03/08/14 319,000 331,250 2,869,000 2.2

03/01/14 325,000 337,250 2,850,000 2.2

02/22/14 351,000 338,000 2,890,000 2.2

* R--为修正值 (完)

(编译 朱晓军；审校 李春喜)
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