表格：美国4月12日止当周初请失业金人数为30.4万人，预估为31.5万人

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透4月17日 - 美国劳工部周四公布：
* 4月12日止当周初请失业金人数为30.4万人(预估为31.5万人)
* 4月12日止当周初请失业金人数四周均值为31.2万人
* 4月5日当周续请失业金人数为273.9万人(预估为279.5万人)，创2007年12月以来最低
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
04/12/14 304,000 312,000 -- --
04/05/14 302,000-R 316,750-R 2,739,000 2.1
03/29/14 332,000 321,000 2,750,000-R 2.1
03/22/14 310,000 319,250 2,838,000 2.2
03/15/14 323,000 329,500 2,814,000 2.1
03/08/14 319,000 331,250 2,869,000 2.2
03/01/14 325,000 337,250 2,850,000 2.2
02/22/14 351,000 338,000 2,890,000 2.2
* R--为修正值 (完)
(编译 朱晓军；审校 李春喜)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。