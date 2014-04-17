更新版 1-美股业绩：摩根士丹利第一季获利大增，因理财及交易业务强劲

摩根士丹利深耕财富管理业务的决定，帮助其抵御固定收益营收下滑的影响。

该银行称截至3月31日当季，财富管理部门税前利润率为19%，高于上年同期的17%。

财富管理部门营收增长4%至36.2亿美元，获利激增65%至4.23亿美元。

周四该银行再次表示，计划再回购不超过10亿美元的股票，并在今年将股息提升一倍。

股票承销增长11%至3.15亿美元。咨询营收较上年同期增长34%至3.36亿美元。