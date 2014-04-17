更新版 1-美股业绩：摩根士丹利第一季获利大增，因理财及交易业务强劲

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
摩根士丹利深耕财富管理业务的决定，帮助其抵御固定收益营收下滑的影响。
该银行称截至3月31日当季，财富管理部门税前利润率为19%，高于上年同期的17%。
财富管理部门营收增长4%至36.2亿美元，获利激增65%至4.23亿美元。
周四该银行再次表示，计划再回购不超过10亿美元的股票，并在今年将股息提升一倍。
股票承销增长11%至3.15亿美元。咨询营收较上年同期增长34%至3.36亿美元。
银行第一季持续经营业务整体净利增长49%至14.7亿美元。(完)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。