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市场报道 | 2014年 4月 17日 星期四 21:36 BJT

美国热股：高盛第一季获利下降但仍好于预期，股价盘初上涨近2%

路透4月17日 - 高盛集团 周四公布，第一季获利下降11%，因客户业务依然低迷，而且固定收益营收萎缩。但该公司获利仍好于分析师预期。

该公司股价周三收在157.22美元，周四盘初上涨近2%。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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