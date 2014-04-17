版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 21:51 BJT

美股业绩：霍尼韦尔第一季业绩超预期，预计今年表现超越同业

路透4月17日 - 多元化产品制造商霍尼韦尔(Honeywell) 周四公布好于预期的季度业绩，受助于中国和美国汽车涡轮增压器销售强劲。

该公司表示对于全球经济体质“谨慎乐观”，且预计今年获利至少增长9%。

首席执行官Dave Cote在声明中称，“我们依然对公司前景充满自信，计划表现超过同业。”

该公司第一季净利为10.2亿美元，合每股盈余(EPS)1.28美元，上年同期分别为9.66亿美元和1.23美元。

汤森路透I/B/E/S调查分析师预期该公司EPS为1.26美元。

净营收增长4%至96.8亿美元，不及分析师预估的97.4亿美元。

该公司预计今年每股盈余(EPS)在5.40-5.55美元之间，分析师预计为5.54美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐