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市场报道 | 2014年 4月 17日 星期四 21:59 BJT

美国热股：百事可乐第一季获利胜出预期，股价盘初上涨

路透4月17日 - 百事可乐周四公布好于预期的第一季获利，得益于休闲食品营收的增长。

百事可乐第一季净利为12.2亿美元，合每股0.79美元，高于上年同期的10.8亿美元和0.69美元。

盘初公司股价上涨0.34%，报85.05美元。(完)
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