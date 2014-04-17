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市场报道 | 2014年 4月 17日 星期四 21:46 BJT

美国热股：摩根士丹利第一季获利大增，盘初上涨逾2%

路透4月17日 - 摩根士丹利 周四公布的第一季获利大增55%，因财富管理及交易业务强劲增长。

该公司股价周三收在29.89美元，周四盘初上涨逾2%。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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