美国热股：摩根士丹利第一季获利大增，盘初上涨逾2%

美国各类经济指标总览--2017/4/27

美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)