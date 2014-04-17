表格：美国财政部标售五年期TIPS得标利率为负0.213%，投标倍数为2.70

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透华盛顿4月17日 - 美国财政部称，其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 -0.213 中值 -0.240 低值 -0.290 价格/得标 价格 101.874051 高值得标比率 99.13% 投标倍数 2.70 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 18,000,056,400 总投标 48,608,261,400 竞争性投标得标 17,937,960,000 非竞争性投标得标 62,096,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 29,335,000,000 初级市场交易商得标 6,405,000,000 直接投标 3,065,000,000 直接投标得标 1,061,300,000 间接投标 16,146,165,000 间接投标得标 10,471,660,000 发行细节 发行日 2014/04/30 到期日 2019/04/15 CUSIP码 912828C99 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。