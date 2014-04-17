欧洲股市：收高，因美国企业季报强劲提供助力

* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，早盘下滑

* 美国大型企业公布业绩后，市场人气改善

* 景气循环类股带领欧洲股市反弹，汽车股升幅居首

路透伦敦4月17日 - 欧洲股市周四稍早下跌，之后收高，因摩根士丹利、高盛和通用电气等龙头企业季报良好，令市场人气改善。

摩根士丹利 第一季盈利增长55%，通用电气 整体工业业务获利上升12%，而高盛 的盈利和营收也优于市场预期。

令人鼓舞的美国企业季报扶助欧洲景气类股增加动能，STOXX欧洲汽车和汽车部件指数 上升2.1%，跑赢其他板块。旅游和休闲指数 急升1.7%，保险股 扬升1.2%。

欧洲股市也受到美国数据支撑。美国上周初请失业金人数保持在衰退前水平附近，大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，描绘了一幅亮丽的经济图画。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,328.71点。

“我们预期，超过一半的美国企业的当季业绩将优于分析师预期，从本周企业季报来看，似乎这情况正在发生，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring说。

“我们建议投资者维持现状，保持在股市的投资，因美国和欧洲市场在目前水平还会上行。”

不过，在欧洲复活节四天假期前，以及一些欧洲企业季报显示盈利受汇率拖累后，投资人不愿意大举押注。FTSEurofirst 300指数在周四稍早下挫至1,317.62点日内低位，之后反弹。

荷兰企业AkzoNobel 公布的获利低于预期，指受汇率走势拖累，其股价挫跌5.8%。德国的思爱普(SAP) 下挫1.2%，之前公司警告汇率波动带来的拖累将可能令第二季业绩恶化。