欧洲股市：收高，因美国企业季报强劲提供助力

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* FTSEurofirst 300指数收高0.5%，早盘下滑
* 美国大型企业公布业绩后，市场人气改善
* 景气循环类股带领欧洲股市反弹，汽车股升幅居首
路透伦敦4月17日 - 欧洲股市周四稍早下跌，之后收高，因摩根士丹利、高盛和通用电气等龙头企业季报良好，令市场人气改善。
摩根士丹利 第一季盈利增长55%，通用电气 整体工业业务获利上升12%，而高盛 的盈利和营收也优于市场预期。
令人鼓舞的美国企业季报扶助欧洲景气类股增加动能，STOXX欧洲汽车和汽车部件指数 上升2.1%，跑赢其他板块。旅游和休闲指数 急升1.7%，保险股 扬升1.2%。
欧洲股市也受到美国数据支撑。美国上周初请失业金人数保持在衰退前水平附近，大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，描绘了一幅亮丽的经济图画。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,328.71点。
“我们预期，超过一半的美国企业的当季业绩将优于分析师预期，从本周企业季报来看，似乎这情况正在发生，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring说。
“我们建议投资者维持现状，保持在股市的投资，因美国和欧洲市场在目前水平还会上行。”
不过，在欧洲复活节四天假期前，以及一些欧洲企业季报显示盈利受汇率拖累后，投资人不愿意大举押注。FTSEurofirst 300指数在周四稍早下挫至1,317.62点日内低位，之后反弹。
荷兰企业AkzoNobel 公布的获利低于预期，指受汇率走势拖累，其股价挫跌5.8%。德国的思爱普(SAP) 下挫1.2%，之前公司警告汇率波动带来的拖累将可能令第二季业绩恶化。
英国富时100指数 收升0.62%，报6,625.25点；德国DAX指数 上涨0.99%，报9,409.71点；法国CAC-40指数 收高0.59%，报4,431.81点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。