英国债市：10年期英债收益率升至4月9日来最高，因美国经济数据强于预期

路透伦敦4月17日 - 英债收益率周四升至逾一周来最高，此前美国公布的经济数据强于预期。

大约1430 GMT，10年期英债收益率触及2.674%高位，日内攀升逾3个基点，之前美国公布上周初请失业金人数下降和制造业活动不断扩张 ，令美债收益率攀升。

此为10年期英债收益率自上周三以来最高，当日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新的会议记录令主要公债价格上涨。

10年期英债/德债收益率差在早盘上升至4月2日来最高的116.5个基点，之后回落至大约115个基点，日内上涨约1.5个基点。

苏格兰皇家银行固定收益策略师Sam Hill表示，欧洲没有重大经济数据公布，以及复活节假期前交投疏落和震荡，很难对收益率差创下任何里程碑有太多的解说。

英国债市在复活节假期休市，将在下周二重开。

短期英镑利率期货延续周三深度下跌之势，因英国周三公布失业率骤降后，市场继续消化英国央行将提早升息的机率。

交投最活跃的2014年12月合约 收低4个跳动点，跌至4月4日来最低水平，2015年12月合约 也下滑至约两周来最低，两日内累计下挫13个跳动点。(完)

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