拉美汇市：巴西雷亚尔在复活节假期前下跌，静待智利央行政策决定

路透里约热内卢4月17日 - 巴西雷亚尔周四下挫超过半个百分点，因在长周末假期前投资人转趋谨慎，而智利披索在智利央行公布利率决定前小幅下跌。

成交清淡，因许多交易商已离场开始复活节假期。

巴西金融市场将在周五休市，周二重开，因该国在复活节假期后有国内假期。

巴西雷亚尔兑美元 下滑0.6%，至2.2530雷亚尔，此为逾10日来最低水平。

智利披索兑美元 下滑0.15%，因一些投资人寻求对冲智利央行在今日晚些时候再次降息的风险，尽管央行降息的几率很低。

市场广泛预期智利央行周四将保持利率在4.0%不变，暂停去年10月开始降息100个基点的放宽政策周期。(完)

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