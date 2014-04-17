拉美汇市：巴西雷亚尔在复活节假期前下跌，静待智利央行政策决定

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透里约热内卢4月17日 - 巴西雷亚尔周四下挫超过半个百分点，因在长周末假期前投资人转趋谨慎，而智利披索在智利央行公布利率决定前小幅下跌。
成交清淡，因许多交易商已离场开始复活节假期。
巴西金融市场将在周五休市，周二重开，因该国在复活节假期后有国内假期。
巴西雷亚尔兑美元 下滑0.6%，至2.2530雷亚尔，此为逾10日来最低水平。
智利披索兑美元 下滑0.15%，因一些投资人寻求对冲智利央行在今日晚些时候再次降息的风险，尽管央行降息的几率很低。
市场广泛预期智利央行周四将保持利率在4.0%不变，暂停去年10月开始降息100个基点的放宽政策周期。(完)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。