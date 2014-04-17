芝加哥期市：CBOT大豆涨跌不一，旧作大豆下跌但新作大豆上涨

路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌不一，近月大豆合约从九个月高位回落，因交易商在长周末假期前获利了结。

新作大豆上涨。交易商表示，有一些旧作/新作大豆合约的套利交易被出脱，价差在本周走宽至纪录高位，因预期大豆供应在秋季收割前仍然紧张。

旧作7月大豆合约 较新作大豆合约 溢价周四下降6-1/2美分。

CBOT周五因耶稣受难日假期休市。交易在周日0000 GMT恢复。

本周，CBOT-5月大豆 上涨3.6%，为近月合约10周来的最大周度升幅。

豆粕和豆油期货也下滑，受累于获利了结。

中国最大的大豆买家表示，中国买家可能再度违约，无法履行来自美国和南美的另一批120万吨、价值9亿美元的大豆购买合约。

美国农业部(USDA)表示，在截至4月10日该周，出口销售旧作大豆总计1.92万吨，符合市场预期，出口销售新作大豆40.07万吨，高于市场预期。

5月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳15.16美元。

5月豆粕合约 收低2美元，报每短吨489美元。5月豆油合约 跌0.3美分，报43.41美分。

今日CBOT大豆预估成交量为190,399口，豆粕为77,905口，豆油为105,130口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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