芝加哥期市：CBOT大豆涨跌不一，旧作大豆下跌但新作大豆上涨

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌不一，近月大豆合约从九个月高位回落，因交易商在长周末假期前获利了结。
新作大豆上涨。交易商表示，有一些旧作/新作大豆合约的套利交易被出脱，价差在本周走宽至纪录高位，因预期大豆供应在秋季收割前仍然紧张。
旧作7月大豆合约 较新作大豆合约 溢价周四下降6-1/2美分。
CBOT周五因耶稣受难日假期休市。交易在周日0000 GMT恢复。
本周，CBOT-5月大豆 上涨3.6%，为近月合约10周来的最大周度升幅。
豆粕和豆油期货也下滑，受累于获利了结。
中国最大的大豆买家表示，中国买家可能再度违约，无法履行来自美国和南美的另一批120万吨、价值9亿美元的大豆购买合约。
美国农业部(USDA)表示，在截至4月10日该周，出口销售旧作大豆总计1.92万吨，符合市场预期，出口销售新作大豆40.07万吨，高于市场预期。
5月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳15.16美元。
5月豆粕合约 收低2美元，报每短吨489美元。5月豆油合约 跌0.3美分，报43.41美分。
今日CBOT大豆预估成交量为190,399口，豆粕为77,905口，豆油为105,130口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)