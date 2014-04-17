芝加哥期市：美国小麦收高，因回补空头和黑海地区政局紧张

路透4月17日 - 美国小麦期货周四收高，因在美国长周末假期前有获利了结，以及担忧黑海地区政局紧张可能最终抑制该地区的谷物出口。

美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突。西方大国相信俄罗斯在煽动亲俄分离主义者的行动。

美国农业部(USDA)的周度小麦出口销售数据好于预期，为市场提供支撑。USDA表示，销售43.8万吨2013/14年小麦，高于市场预期，销售35.99万吨2014/15年小麦，接近预估区间的高端。

收盘前，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦缩减升幅，但5月小麦留守在20日移动均线切入位6.86美元上方，收报6.91-1/4美元，上升3-1/4美分。

美国谷物市场周五休市，周末为复活节假期。交易将在周日0000 GMT恢复。

本周，CBOT-5月小麦 上升31美分，或4.7%，终止之前两周连跌的颓势。

今日CBOT小麦预估成交量为91,225口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)