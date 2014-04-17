芝加哥期市：美国小麦收高，因回补空头和黑海地区政局紧张

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透4月17日 - 美国小麦期货周四收高，因在美国长周末假期前有获利了结，以及担忧黑海地区政局紧张可能最终抑制该地区的谷物出口。
美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突。西方大国相信俄罗斯在煽动亲俄分离主义者的行动。
美国农业部(USDA)的周度小麦出口销售数据好于预期，为市场提供支撑。USDA表示，销售43.8万吨2013/14年小麦，高于市场预期，销售35.99万吨2014/15年小麦，接近预估区间的高端。
收盘前，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦缩减升幅，但5月小麦留守在20日移动均线切入位6.86美元上方，收报6.91-1/4美元，上升3-1/4美分。
美国谷物市场周五休市，周末为复活节假期。交易将在周日0000 GMT恢复。
本周，CBOT-5月小麦 上升31美分，或4.7%，终止之前两周连跌的颓势。
今日CBOT小麦预估成交量为91,225口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)