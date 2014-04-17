美国股市：道琼工业指数收低0.1%，Nasdaq指数收升0.23%

路透纽约4月17日 - 美国股市周四多数收高，标普500指数录得7月来最大周度涨幅，因摩根士丹利和通用电气公布强劲业绩后股价上扬。美国股市周五因耶稣受难日假期休市。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低16.31点，或0.1%，至16,408.54点；标准普尔500指数 收高2.54点，或0.14%，至1,864.85点；Nasdaq指数 上扬9.291点，或0.23%，至4,095.516点。

本周标普500指数攀升2.7%，为7月来最大周度百分比升幅，道指和Nasdaq指数本周均上涨2.4%。(完)