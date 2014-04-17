纽约期市：ICE期棉因获利了结下跌，但三周来首周上涨

路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)棉花周四放量下跌，因投资人在周末前获利了结，但本周期棉上涨，为三周来首次。

交投最活跃的ICE-7月棉花期货 收低0.23美分，或0.2%，报每磅92.34美分。

次月棉花合约 经历多日交投震荡后，本周上涨2%。

4月18日周五为耶稣受难日假期，ICE软商品期货和期权市场将休市。

KCG Futures棉花专家Sharon Johnson表示，市场消化了上日涨势，“在长周末前有一些获利了结。”

美国在最新一周出售了8.47万包陆地棉，之前一周出口下降，因价格高企。

一交易商表示，销售报告对市场带来“很大支撑。”

近月5月合约 下跌0.87美分，或约1%，收报每磅90.17美分。该合约将在三周后到期。(完)

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