纽约期市：ICE期棉因获利了结下跌，但三周来首周上涨

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)棉花周四放量下跌，因投资人在周末前获利了结，但本周期棉上涨，为三周来首次。
交投最活跃的ICE-7月棉花期货 收低0.23美分，或0.2%，报每磅92.34美分。
次月棉花合约 经历多日交投震荡后，本周上涨2%。
4月18日周五为耶稣受难日假期，ICE软商品期货和期权市场将休市。
KCG Futures棉花专家Sharon Johnson表示，市场消化了上日涨势，“在长周末前有一些获利了结。”
美国在最新一周出售了8.47万包陆地棉，之前一周出口下降，因价格高企。
一交易商表示，销售报告对市场带来“很大支撑。”
近月5月合约 下跌0.87美分，或约1%，收报每磅90.17美分。该合约将在三周后到期。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)