国际油市：布兰特原油下跌，因乌克兰和俄罗斯寻求结束暴力冲突

* 美、俄、乌和欧盟四方发表联合声明

* 美国初请失业金人数持于六年半低位附近

* 布兰特原油和美国原油均在六周高点附近

路透洛杉矶4月17日 - 布兰特原油周四下跌，跌至110美元以下后才止住跌势，因美国，俄罗斯，乌克兰和欧盟联合呼吁结束乌克兰的暴力冲突，令市场的一些风险溢价被消除，而美国原油上涨，受良好的美国经济数据带动。

美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四共同呼吁立即停止乌克兰境内的暴力冲突。西方大国相信俄罗斯在煽动亲俄分离主义者的行动。

6月布兰特原油 收低0.07美元，报每桶109.53美元，在联合声明发表前，布兰特原油触及110.19美元的高位。

尽管美国和欧盟没有对俄罗斯的石油和天然气出口实施制裁，但欧美和俄罗斯的紧张关系令能源市场的投资人惴惴不安。

美国就业数据支撑美国原油期货。美国劳工部周四公布，截至4月12日当周初请失业金人数小增2,000人，经季节性调整后为30.4万人，但仍接近之前一周触及的六年半低位。分析师原先预计，该周初请失业金人数增至31.5万人。 (

美国5月原油 收高0.54美元，报每桶104.30美元，稍早触及104.78高位。尽管周三一份报告显示上周美国原油库存大幅增加，打压市场人气，但当日美国原油触及六周高点104.99美元。

交易商在乌克兰问题联合声明公布后买入美元，令美元兑日圆和欧元上涨，也向油价施压。(完)

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