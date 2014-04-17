美国股市：标普500指数受企业季报提振收涨，本周表现为7月来最好

* 标普500指数录得7月来最大周度百分比涨幅

* 摩根士丹利和通用电气公布业绩后股价攀升

* 谷歌和IBM上日公布业绩后股价下滑

* 道指跌0.1%，标普500指数升0.1%，Nasdaq指数涨0.2%

路透纽约4月17日 - 美国股市周四多数收高，标普500指数录得7月来最大周度涨幅，因摩根士丹利和通用电气公布强劲业绩后股价上扬。美国股市周五因耶稣受难日假期休市。

摩根士丹利和通用电气季报优于预期，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第四日。科技股晴雨表谷歌和国际商业机器(IBM)公司因业绩令人失望，股价下滑，限制了较广泛市场的涨势。IBM下跌拖累道指小幅收低。

汤森路透数据显示，从业绩期开锣迄今，已有不到五分之一的标普500指数成份股企业公布了业绩，其中约63%的公司获利高于市场预期，好于56%的过去四季均值。大约52%的公司营收优于预期，与54%的过去四季均值基本一致。

摩根士丹利 公布第一季获利上升后，股价劲升2.9%，报30.76美元。高盛 公布的盈利降幅小于预期，股价微涨0.1%，报157.44美元。

通用电气 公布整体工业业务获利增长12%，股价扬升1.7%，报26.56美元。

“今日业绩有好有坏，一些优于预期，一些逊于预期，但本周的业绩给季报期确立了正面基调，”Edward Jones投资策略师Kate Warne说。“我们原本以为天气对企业业绩会产生更大的影响，但工业企业和银行的业绩都有所改善，缓和了这部分忧虑。”

科投股限制了标普500指数的涨幅，谷歌 劲跌3.7%，报543.34美元，IBM 挫跌3.3%，报190.01美元，上日两家公司的业绩均令人失望，使人们对其他科技企业的业绩存疑。

道琼工业指数 收低16.31点，或0.1%，至16,408.54点；标准普尔500指数 收高2.54点，或0.14%，至1,864.85点；Nasdaq指数 上扬9.291点，或0.23%，至4,095.516点。

本周标普500指数攀升2.7%，为7月来最大周度百分比升幅，道指和Nasdaq指数本周均上涨2.4%，道指升幅为12月来最大。

复活节假期前交投清淡，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有61亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值68.8亿股。

CBOE波动性指数 本周暴跌21.6%，为2013年1月来最大周度跌幅。

收盘后，超微半导体 公布的首季业绩优于预期，带动该股盘后大涨2.9%，报3.86美元。

常规交易时段，SanDisk Corp 劲扬9.4%，报82.99美元，为标普500指数涨幅最大的成份股，扶助提振Nasdaq 100指数 。昨日该公司公布的首季营收高于预期。

全球第三大油田服务公司Baker Hughes 股价触及2011年8月来最高，该公司公布的业绩胜预期，因其核心北美业务营收增长约7%。该股攀升3%，收报68.33美元，日高报69.78美元。

美国上周初请失业金人数保持在衰退前水平附近，大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，描绘了一幅亮丽的经济图画。

美国劳工部周四公布，截至4月12日当周初请失业金人数小增2,000人，经季节性调整后为30.4万人，但仍接近之前一周触及的六年半低位。

另一项数据显示，费城联储4月制造业数据从3月的9.0增至16.6，为七个月来最高，且超过了分析师预估的增长至10.0。

新浪微博 首日上市，开盘价略低于招股价17美元，不过在午后大幅上扬，收高19.1%，报20.24美元。

纽约证交所约56%的股票上涨，Nasdaq市场则有约61%的股票收高。(完)