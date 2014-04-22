表格：美国3月成屋销售按月下跌0.2%，年率为459万户--NAR

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透4月22日 - 全美不动产协会(NAR)周二公布，美国3月成屋销售较前月下跌0.2%，年率为459万户，为2012年7月来最低，预估为455万户。2月确定为460万户。
经季节调整后的3月成屋销售数据如下:
3月 2月 2月初值 1月 2013年3月 销售量年率(百万户) 4.59 4.60 4.60 4.62 4.96
3月 2月 2月初值 2014年3月/2013年3月 变动率(%) -0.2 -0.4 -0.4 -7.5
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路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。