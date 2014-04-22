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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 22:05 BJT

表格：美国3月成屋销售按月下跌0.2%，年率为459万户--NAR

路透4月22日 - 全美不动产协会(NAR)周二公布，美国3月成屋销售较前月下跌0.2%，年率为459万户，为2012年7月来最低，预估为455万户。2月确定为460万户。

经季节调整后的3月成屋销售数据如下:

3月 　 2月 2月初值 1月 2013年3月 销售量年率(百万户) 4.59 4.60 4.60 4.62 4.96

　3月 2月 2月初值 2014年3月/2013年3月 变动率(%) -0.2 -0.4 -0.4 -7.5

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