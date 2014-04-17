路透调查：日本企业在消费税上调初期适应良好，初步预示经济不会脱轨

日本央行总裁黑田东彦本周还表示，上调消费税的冲击将非常短暂；财务大臣麻生太郎指出，增税后的消费下滑幅度小于他原本的预期。

然而，虽有初步迹象预示经济复苏会安然挺过增税的影响，调查却也暗示部分企业仍在加薪方面犹豫不决，尽管安倍呼吁企业加薪来帮助推动可持续的经济扩张和通胀。

对制造业者而言，提高劳动生产率、改善女性工作环境、扩大海外业务和推迟退休等应对日本劳动人口减少的举措，要比加薪更加重要。

丰田汽车 等一些日本大企业在上个月实施了数年来最大方的加薪行动，但不少其他公司的加薪幅度还不足以抵消消费税上调的影响。

“真正的目标是实现温和、稳定且可持续的通胀。从这个角度来说，除非薪资开始以相同的速度上调，否则通胀不会是可持续的，”Japan Macro的Okubo称。(完)