欧洲经济指标预测--4月18日-4月25日****

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日当周 4月18日(五) 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 2月 -- +4.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.6% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 2月 -- +1.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +3.0% 0900 意大利薪资指数(较上月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 4月21日当周 4月21日(一) 暂无重要经济指标公布。 4月22日(二) 1400 欧元区消费者信心指数 4月 负9.15 负9.3 4月23日(三) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 51.9 52.1 Markit服务业PMI 51.5 51.5 Markit综合PMI -- 51.8 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 54.0 53.7 Markit服务业PMI 53.3 53.0 Markit综合PMI -- 54.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 53.0 53.0 Markit服务业PMI 52.4 52.2 Markit综合PMI 53.1 53.1 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 正91 正74.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 短差220 盈余2.04 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 正7 正6 4月24日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 顺差21.39 顺差26.16 0645 法国企业景气指数 4月 100 100 0800 德国IFO企业景气判断指数 4月 110.5 110.7 IFO企业现况指数 115.7 115.2 IFO企业预期指数 105.9 106.4 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差14.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 正19 正13 4月25日(五) 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.4% +1.7% (较上年同期) +3.8% +3.7%(完)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)