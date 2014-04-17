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市场报道 | 2014年 4月 18日 星期五 06:47 BJT

****欧洲经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值
     
    4月14日当周     
    
    4月18日(五)
    0800   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)               2月        --       +4.8%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +2.6%
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)               2月        --       +1.2%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +3.0%  
    0900   意大利薪资指数(较上月)                           3月        --       +0.1%
                     (较上年同期)                                      --       +1.4%  
    
        
    4月21日当周     
  
    4月21日(一)   
    
    暂无重要经济指标公布。 
    
    4月22日(二)
    1400  欧元区消费者信心指数                              4月    负9.15        负9.3
    
    4月23日(三) 
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           4月初值      51.9         52.1
                Markit服务业PMI                                      51.5         51.5
                Markit综合PMI                                          --         51.8
    0730  德国Markit制造业PMI                           4月初值      54.0         53.7
                Markit服务业PMI                                      53.3         53.0
                Markit综合PMI                                          --         54.3
    0800  欧元区Markit制造业PMI                         4月初值      53.0         53.0
                  Markit服务业PMI                                    52.4         52.2
                  Markit综合PMI                                      53.1         53.1 
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果              4月      0-9-0        0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 3月       正91       正74.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                     短差220     盈余2.04
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  4月        正7          正6
    
    4月24日(四)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             3月  顺差21.39    顺差26.16
    0645  法国企业景气指数                                 4月        100          100
    0800  德国IFO企业景气判断指数                          4月      110.5        110.7
              IFO企业现况指数                                       115.7        115.2
              IFO企业预期指数                                       105.9        106.4
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                3月初值       --      顺差14.2 
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    4月       正19         正13
    
    4月25日(五)
    0830  英国零售销售(较前月)                             3月      -0.4%        +1.7%
                    (较上年同期)                                    +3.8%        +3.7%(完)
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