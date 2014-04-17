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货币新闻 | 2014年 4月 18日 星期五 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 56.55 +3.56 +6.72 12706104

搜狐 61.75 +0.61 +1.00 334341

网易 71.19 +1.42 +2.04 431518

百度 155.80 -1.43 -0.91 3377961

台湾

台湾积体电路 20.72 +0.57 +2.83 3798774

联电 2.12 +0.02 +0.95 289411

日月光 5.75 +0.09 +1.59 88078

矽品精密 6.96 +0.06 +0.87 242591

和信超媒体 1.22 +0.04 +3.39 197281

友达 3.82 -0.02 -0.52 130063

中华电信 31.28 +0.00 +0.00 13940

台湾国际航电 56.17 +0.35 +0.63 1031409

香港

中国移动 46.90 +0.23 +0.49 179163

中国联通 13.82 +0.23 +1.69 115809

中国电信 46.08 +1.00 +2.22 13188

中芯国际 3.97 +0.08 +2.06 22002

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 232

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 龚芳)
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