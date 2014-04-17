《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月17日

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 56.55 +3.56 +6.72 12706104
搜狐 61.75 +0.61 +1.00 334341
网易 71.19 +1.42 +2.04 431518
百度 155.80 -1.43 -0.91 3377961
台湾
台湾积体电路 20.72 +0.57 +2.83 3798774
联电 2.12 +0.02 +0.95 289411
日月光 5.75 +0.09 +1.59 88078
矽品精密 6.96 +0.06 +0.87 242591
和信超媒体 1.22 +0.04 +3.39 197281
友达 3.82 -0.02 -0.52 130063
中华电信 31.28 +0.00 +0.00 13940
台湾国际航电 56.17 +0.35 +0.63 1031409
香港
中国移动 46.90 +0.23 +0.49 179163
中国联通 13.82 +0.23 +1.69 115809
中国电信 46.08 +1.00 +2.22 13188
中芯国际 3.97 +0.08 +2.06 22002
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 232
(完)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。