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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 06:35 BJT

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
  
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值 
    4月14日当周

    4月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值
    4月21日当周
        
    4月20日(日)
    2350  日本出口(较上年同期)                   　　  3月           --       +9.8% 
              进口(较上年同期)                    　　               --       +9.0%
              贸易收支(亿日圆)                    　　               --   逆差8,003
    
    4月21日(一)
    暂无重要经济数据公布。  
    
    4月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。   
    
    4月23日(三)
    2100  韩国消费者信心指数                           4月           --         108
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值        --       +0.9%
                               (较上年同期)                          --       +3.7%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                    前周           --   买超1,155
          外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   卖超8,350   
    
    4月24日(四)
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  3月           --       +1.3%
              全国整体CPI                                            --       +1.5%
              东京地区核心CPI(较上年同期)              4月           --       +1.0%
              东京地区整体CPI                                        --       +1.3%  
    
    4月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。 (完)
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