《焦点》微博美国市场首日挂牌飙升19%，对中国审查制度的担忧抛在一边

同时其亦面临日益白热化的国内竞争。曾经使用微博等网页工具的人们，现在纷纷使用信息类应用程序，比如腾讯的微信。

与微博不同，微信允许用户在私密的朋友圈中交流。2012年9月底时微信全球每月活跃用户有1.21亿名，而短短一年后就增加到了2.72亿。

不过微信本身也无法免于遭到政府审查。上个月，当局关闭了数十个广受欢迎的公众帐号，包括读者众多的专栏作家和调查记者罗昌平的帐号。

“人们担心会有一些竞争，对微博的忠诚度在未来可能受到挑战，但我认为微博仍是一个社交平台，人们仍然每天在使用这个平台，”JG Capital的Henry Guo说。

“我预计审查和监控行为会继续。但就微博的生存来看，我看不到任何风险。”

微博的上市可能为其同业铺平道路。阿里巴巴预计最早下周提交在美IPO文件，筹资规模最高达150亿美元。这将是Facebook 于2012年上市筹资160亿美元以来，最大规模的互联网公司IPO。

今年前三个月美国IPO规模超过180亿美元，创10多年来最大。其中科技公司占到约40亿美元，去年同期则为10亿美元。

但投资者可能会有所斟酌，因为股票估值过高，特别是科技和生物技术类公司。Nasdaq指数 自3月6日高位已下滑约6.5%，上周更是录得两年半来最大单日跌幅。

“这没有1999年那会儿那么糟糕...，这些都是存在真实销售和营收的真实公司，”Destination财富管理公司的Michael Yoshikami说。“不过，尽管可能没那么坏，但也肯定不是一个估值决定市场的环境。”(完) (编译 徐文焰/郑茵/侯向明； 审校 龚芳/张荻/徐文焰)